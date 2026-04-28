El Big Data predice el desenlace del descenso: tres equipos para un puesto, dos tocados y cuatro dudas

Ángel Cotán 28 ABR 2026 - 10:50h.

Cambian los porcentajes tras el empate en Cornellà

Eder Sarabia señala la desventaja del Sevilla en la pelea por no descender: "No sé si lo estarán"

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Llega el sprint final en LALIGA EA Sports. Tras la disputa de 33 jornadas, tan solo restan cinco fechas para conocer el desenlace de las dos grandes luchas que aún se mantienen vivas. A diferencia del pasado curso, los equipos de la zona baja están sumando muchos puntos y el corte para salvarse está más caro cada semana.

Una jornada más, en ElDesmarque acudimos al Big Data para analizar las predicciones finales en la lucha por eludir el descenso a la categoría de plata. En esta ocasión, nuevamente de la mano de los compañeros de Driblab, se dibujan tres grupos para nueve equipos.

El Big Data predice el desenlace del descenso en LALIGA EA Sports

El gran 'perdedor' de la última jornada es el Real Oviedo. El equipo carbayón afrontaba el duelo directo ante el Elche CF como la última gran oportunidad de aferrarse a la Primera División. Pese al arreón final, los de Guillermo Almada cayeron en el Carlos Tartiere y disparan su porcentaje de descenso hasta el 99,4%.

El otro equipo que sigue muy tocado según esta métrica es, paradójicamente, el que quizás mejor nivel de juego esté mostrando en las últimas fechas. Hablamos del Levante, que tras su empate en Cornellà, ha vuelto a ver como sus opciones de perder la categoría aumentan a ojos del Big Data (pasa del 69,8% al 71,3%).

Y aquí llega el trío de equipos a los que más incertidumbre rodea. Sevilla FC, Deportivo Alavés y RCD Mallorca, por ese orden. Las dos derrotas consecutivas de los pupilos de Luis García Plaza les deja actualmente como favoritos para ser el tercero en caer al infierno de la Segunda División con un 59,6% de posibilidades. Los hispalenses, de momento, batallan contra bermellones y babazorros, con un 22% y un 22,1% de opciones de caer, respectivamente.

Y por último, con tendencias muy dispares, el pelotón de las dudas. Aquí se palpa un salto notable en las predicciones finales del Big Data, pero hay cuatro equipos que tampoco pueden relajarse. El Elche CF y el RCD Espanyol calcan sus porcentajes con un 7,5% de opciones de descenso. Les sigue de cerca el Valencia CF con un 5,1% y respira algo más aliviado el Girona con un 3,5%.