El calendario que le queda al Sevilla y a sus rivales directos en las últimas 6 jornadas

Álvaro Borrego 23 ABR 2026 - 21:22h.

La derrota sufrida ante el Levante deja a los de García Plaza a un solo punto del descenso

Mírala cara a cara, que es la Segunda

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El Sevilla FC sigue en caída libre. La derrota sufrida ante el Levante da vida a un rival directo y deja a los de Luis García Plaza al borde del abismo. El conjunto sevillista acabará esta jornada 32 en décimo séptima posición, solo con un punto por encima del descenso. Alavés, Levante y Oviedo le pisan los talones, mientras que rivales como Elche, Valencia o Mallorca al menos suman un punto. Por delante, seis finales para amarrar la permanencia y evitar un descenso que no solo sería lapidario en lo deportivo, sino que dejaría a la entidad en una situación límite en lo económico. Y con la venta en peligro.

Por si no fuera delicada la situación del equipo, menos halagüeño si cabe resulta ver el calendario, de todo menos plácido para el Sevilla FC en este tramo final. En ElDesmarque hacemos repaso al calendario que le queda a los de Luis García Plaza y a sus rivales.

Rayo Vallecano (13º con 36 puntos)

En casa: Real Sociedad, Girona y Villarreal.

A domicilio: Getafe, Valencia y Alavés.

Valencia (14º con 36 puntos)

En casa: Girona, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y FC Barcelona.

A domicilio: Athletic y Real Sociedad.

Mallorca (15º con 35 puntos)

En casa: Villarreal y Oviedo.

A domicilio: Alavés, Girona, Getafe y Levante.

Elche (16º con 35 puntos)

En casa: Alavés y Getafe.

A domicilio: Oviedo, Celta de Vigo, Elche y Girona.

Sevilla FC (17º con 34 puntos)

En casa: Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid.

A domicilio: Levante, Osasuna, Villarreal y Celta de Vigo.

Alavés (18º con 33 puntos)

En casa: Mallorca, Athletic, Barcelona y Rayo Vallecano.

A domicilio: Elche y Real Oviedo.

Levante (19º con 32 puntos)

En casa: Osasuna y Mallorca.

A domicilio: Espanyol, Villarreal, Celta de Vigo y Real Betis.

Real Oviedo (20º con 27 puntos y un partido menos)

En casa: Villarreal, Elche, Getafe y Alavés.

A domicilio: Real Betis, Real Madrid y Mallorca.