Basilio García Sevilla, 21 ABR 2026 - 19:48h.

El camero ha hablado desde la Real Maestranza de Caballería

Luces y sombras en la reunión entre el grupo de Sergio Ramos y los grandes accionistas del Sevilla

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Sergio Ramos está de regreso a Sevilla. Aunque es la Feria de Abril, el camero es un gran aficionado taurino y ha estado de nuevo en la Real Maestranza de Caballería para ver de primera mano la actuación de su amigo Alejandro Talavante en este Martes de Farolillos, el proceso de compra del Sevilla FC del que es gran protagonista también sobrevuela allá donde se encuentre.

Durante el día, el propio futbolista ha compartido una imagen en sus redes sociales en las que se ve cómo su jet privado sobrevuela la capital hispalense para acabar aterrizando en ella. Poco después, se le ha podido ver en el coso de El Arenal, y allí ha sido entrevistado por los micrófonos de One Toro TV, la televisión que retransmite la feria sevillana, una de las más importantes del mundo de los toros.

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Allí, Sergio Ramos ha hablado por primera vez sobre su papel en el proceso de compra del Sevilla, y ha querido ofrecer un mensaje de optimismo para un sevillismo que está harto de aguantar a los gestores actuales. El camero indica que espera que haya “noticias positivas en las próximas semanas”.

El camero es un gran aficionado a la fiesta de los toros, tal y como ha demostrado en las últimas fechas. Estuvo en la reaparición de Morante de la Puebla el pasado Domingo de Resurrección, y este martes, primer día de Feria de Abril tras el alumbrao de la pasada medianoche, ha regresado a la capital hispalense.

El papel de Sergio Ramos en la venta del Sevilla

Cabe recordar que Sergio Ramos es la cabeza visible del grupo que, hasta el momento, ha llegado más lejos en el proceso de compra del Sevilla FC. El camero, junto al holding Five Eleven Capital, ha completado el periodo de exclusividad (LOI) y la due diligence con la que han escudriñado las cuentas de la entidad. Tras ello, ya se han producido las primeras reuniones para discutir los términos de una operación tan elevada como complicada. Sin embargo, Sergio Ramos parece optimsita.