Basilio García Sevilla, 17 ABR 2026 - 13:33h.

Esta semana se produjo la esperada reunión entre representantes de ambas partes

Del Nido Carrasco advierte: "Si no hay venta, no hay cambio de consejo"

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El proceso de venta del Sevilla FC sigue su curso, y en una situación de estas características las informaciones caen a cuentagotas y, en numerosas ocasiones, con incluso contradictorias. Lo que sí es absolutamente cierto es que, de momento, el grupo que encabeza Sergio Ramos, de la mano de Five Eleven Capital, es el que ha dado más pasos para acabar haciéndose con la propiedad del club.

De momento, esta semana se ha producido la reunión esperada entre ambas partes. Según informa El Confidencial, el martes se reunieron Martin Ink, de Five Eleven Holding, Gonzalo Ávila, representante de los accionistas mayoritarios del club, con la presencia de la consultora KPMG, la encargada de realizar la ‘due diligence’ y JB Capital Markets, el banco de inversión de Javier Botín, que también participa en la negociación.

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Todos los actores alrededor de una mesa en la que se trataron los desajustes contables que ha encontrado la auditoría, que afectarían al valor real de la operación, que asciende a 450 millones de euros sin tener en cuenta la deuda del club, objeto de discusión. Estos desajustes afectan tanto al patrimonio -valor de los activos-, como a riesgos futuros por inspecciones fiscales de resultado incierto, según indica la citada fuente.

Divergencias lógicas

Con todo, se trata de unas diferencias que se consideran como normales en este tipo de operaciones. El próximo mes de mayo será clave para dar los pasos definitivos para que se produzca o no la compra. Para empezar, entonces estará claro si el equipo consigue o no la permanencia en LALIGA EA SPORTS.

Si es así, el club tiene un valor y, si desciende, otro mucho menor, que se ha llegado a cifrar incluso en un 25% menos. El proceso sigue su curso, hay quien lo sitúa con un 70% de posibilidades de cerrarse en los próximos meses, pero siguen existiendo diferencias y mucha tela que cortar para una operación de estas características, en la que la diferencia de visión entre el comprador y el vendedor se traduce en unas cuantas decenas de millones de euros.