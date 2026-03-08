Álvaro Borrego Sevilla, 08 MAR 2026 - 21:15h.

El CEO de Five Eleven Capital "confía" en que se materialice la compra

Monchi reacciona a la compra del Sevilla de Sergio Ramos y admite una oferta de mercado: "Algún ruido"

La compra del Sevilla FC "va bien". Ese es al menos el sentir de los trabajadores de Five Eleven Capital, principal candidato a hacerse con la mayoría accionarial de la entidad. Martin Ink, socio de Sergio Ramos y CEO de la compañía, acudió este domingo al Sánchez-Pizjuán para ver in situ el duelo frente al Rayo Vallecano. El empresario fue cazado por los compañeros de Zona Mixta y se mostró "convencido" por poder materializar la compra. "Va todo bien", expresaba a su salida del estadio. Un paso más dentro del proceso de due diligence al que se está sometiendo el grupo inversor, con un periodo de exclusividad para analizar las cuentas, los pros y los contra del proceso de adquisición de la entidad que a 8 de marzo sigue presidiendo José María del Nido Carrasco, aunque este poco tenga que ver en la negociación.

Lo de Sergio Ramos, en periodo de exclusividad

El Sevilla FC está en proceso de venta y, en estos momentos, la oferta de Sergio Ramos es la que más opciones tendría de hacerse con la propiedad del club. El futbolista, que aún no ha anunciado su retirada, llegó en enero, tras una serie de reuniones con las principales familias del club, a un principio de acuerdo con los grandes accionistas de la entidad, y a partir de ahí se abrió un periodo de exclusividad para que el grupo que encabeza el camero auditara las cuentas del club antes de presentar una oferta definitiva.

Sergio Ramos, junto a su socio Martin Ink, del fondo Five Eleven Capital, firmaron un documento con los grandes accionistas del Sevilla para abrir las negociaciones. Un principio de acuerdo (LOI) para comprar el capital mayoritario del club, que depende de la due diligence que se llevará a cabo. Así las cosas, el grupo del camero tiene un acuerdo de exclusividad que le da un margen de tres meses para estudiar la situación económica de la entidad. Ese límite debe expirar en abril, por lo que la resolución definitiva debe producirse relativamente pronto. Cabe recordar que es el tercer periodo de este tipo que abren los accionistas, ya que los dos primeros han sido para dos fondos norteamericanos que han acabado retirándose de la puja. Aunque, según reconoció Martin Ink, el proceso "va bien".

¿Qué es una LOI?

Una carta de intenciones o LOI, por sus siglas en inglés, no es sino un documento que declara el compromiso preliminar de una parte para hacer negocios con otra, describiendo los términos principales de un posible acuerdo. En resumen, suele reflejar el propósito, la estructura de la transacción, el precio objetivo, las condiciones de pago, los tiempos de las negociaciones y una posible fecha de cierre.

Suele reflejar detalles de la estructura de la transacción, pero lo más importante es que incluye la cantidad de la compra y detalles sobre la forma de pago, así como las posibles indemnizaciones del vendedor hacia el comprador y condiciones de cierre, entre las que podrían tener su papel ciertos acuerdos de pacto restrictivos.

La Due Diligence es una carta de intenciones que incluye un periodo de exclusividad -que en este caso es de tres meses-, establece un acuerdo de confidencialidad entre las partes, y a menudo incluye una disposición que describe cómo se distribuirán los gastos de la transacción.

También puede ser clave la inclusión de una oferta no vinculante, que establece los términos del trato con el que el comprador expresa un interés en la adquisición. Pero no es vinculante y cualquiera de las partes puede retirarse del contrato. El comprador debe indicar el precio que está dispuesto a pagar, describiendo unas condiciones que las dos partes tienen que cumplir. Una vez se realice toda la auditoría, el grupo de Ramos podrá retirarse de la negociación o hacer una oferta vinculante que ya sí sería definitiva.