SevillaMonchi nunca se irá del todo de su Sevilla FC. El director deportivo más laureado de la historia rojiblanca tiende a seguir muy de cerca la actualidad del cuadro hispalense. Alejado del foco tras abandonar presencialmente el Aston Villa, el cañaílla centra sus esfuerzos en devolver al CD San Fernando 1940 al sitio que le corresponde. Eso sí, hay quien le tienta para volver al fútbol profesional.

En una reciente entrevista concedida al espacio Mundo Maldini, el mandamás isleño pone en valor la confianza que está brindándole el club de Nervión a Matías Almeyda: "Cogimos un poquito de aire gracias a Dios en Getafe. Está en un momento de dudas, con un par de años sufriendo más de lo normal, pero creo que este año hay mucha confianza en el cuerpo técnico, que eso es importante. Veo que el grupo está unido, cosas que uno ve en los partidos, celebraciones, declaraciones de los jugadores... es un apunte importante. Lo estoy sufriendo porque es mi equipo, soy sevillista como el que más".

Monchi, la compra del Sevilla de Sergio Ramos... y una llamada de mercado

Monchi también fue cuestionado por Sergio Ramos, integrante de la directiva del CD San Fernando. El ahora presidente reaccionó a la posible compra del Sevilla por parte del camero: "Como jugador del San Fernando ya te digo que no lo veo porque siendo vocal es incompatible. Es verdad que está apostando por un grupo inversor por intentar acceder al paquete mayoritario del Sevilla, pero no sé qué plan tiene con el futuro".

Repreguntado por el grupo inversor que llegaría de la mano del central, el exdirector deportivo sevillista solo pide una cosa como aficionado: "No tengo nada que ver en este tema, matizo. Esto es como todo. Modelos de fondos de inversión hay muchos: exitosos, menos exitosos y desastres. No conozco al grupo que respalda Sergio, quiero pensar que son capaces y gente preparada. El tiempo dirá, a todo el mundo le hace ilusión que pueda aterrizar un grupo potente, pero lo que nos ilusionaría es que la llegada fuera casada con el acierto de decisiones".

Por último, y en clave de mercado, Monchi reconoce que ha recibido alguna oferta para volver al fútbol profesional. Un escenario que, al menos de momento, no está entre sus planes: "Sí, ha habido algún ruido, ha habido alguna llamada, pero todo era muy reciente. No he dejado la puerta ni abrirla cinco centímetros. Necesitaba un descanso, centrarme en el proyecto del San Fernando y no he dado vía a ello. Son 38 años seguidos sin parar y necesita esto: un descanso. Aquí estoy ocupado, pero necesitaba alejarme del foco profesional".