El delantero volvió a jugar con el Alavés cuatro meses después y quedó muy señalado en Mestalla

Mariano Díaz fue uno de los nombres propios en la derrota del Deportivo Alavés en su visita a Mestalla. El delantero, que estaba condenado por Eduardo Coudet desde el mes de noviembre por un acto de indisciplina, volvió a tener minutos en el partido ante el Valencia CF cuatro meses después, pero su actuación fue paupérrima. Salió al campo con 1-2 en el marcador, falló una ocasión clara para hacer el 1-3 y los vitorianos acabaron perdiendo 3-2 sobre la bocina.

El delantero no tenía minutos desde el pasado 22 de noviembre, ante el Celta. Un enfrentamiento con Coudet en un entrenamiento del Alavés le dejó sentenciado y llevaba diez partidos seguidos sin entrar ni siquiera en la convocatoria. En enero se negó a salir pese a que no entraba en los planes del técnico. Todo ello tras un verano en el que llegó a prueba a Mendizorroza, convenció en pretemporada a técnicos y dirección deportiva y, sorprendentemente, firmó un contrato de dos años.

El caso es que en Mestalla salió al terreno de juego justo en el minuto 83 en sustitución de Toni Martínez. Y en el 86', tras un regalo del equipo local, tuvo una ocasión clarísima. Cogió la pelota en la medular, abrió para Lucas Boyé y se plantaron en clara superioridad para rematar en el área contraria. Boyé se la dio en el punto de penalti, pero Mariano se hizo un lío con la pelota y no consiguió chutar cuando tenía todo a favor. Luego recuperó el esférico, pero se estrelló con la defensa ante la desesperación de Denis Suárez a su lado, que incluso miraba al banquillo con gestos de mucho enfado.

Críticas a Mariano Díaz tras sus minutos en el Valencia-Alavés

El caso es que esa clara ocasión podía suponer el 1-3 del Alavés, que habría sentenciado el partido, se habría disparado a los 30 puntos y habría adelantado al propio Valencia. Pero Mariano falló... y el duelo cambió por completo en el tramo final. Cömert puso el 2-2 en el 90' precisamente ante el propio Mariano, aunque en esta ocasión no se le puede echar demasiada culpa. Hugo Duro, ya en el 99', anotó el 3-2 definitivo tras un penalti algo riguroso de Pacheco, que acabó expulsado junto a Guevara.

Para entonces, Mariano ya estaba más que señalado en las redes sociales. Hasta el periodista Miguel Quintana criticó su salida, recordando que falló "un gol clamoroso" e incluso bromeando con que "se ha quedado sin aire" en algunas acciones. Otros aficionados del cuadro babazorro eran mucho más duros, admitiendo que "no está para jugar", que "corre como un señor mayor" y señalando a la dirección deportiva por los dos años de contrato que le firmaron al delantero, al que incluso se le vio superado físicamente pese a jugar sólo 15 minutos.