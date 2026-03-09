David Torres 09 MAR 2026 - 09:19h.

El Valencia CF culmina en tres minutos una remontada agónica en el regreso de Quique a Mestalla

Guedes fue talismán para el Valencia CF

ValenciaEl portugués Gonçalo Guedes, estrella en Valencia a finales de la pasada década y uno de los futbolistas más queridos por la afición en los últimos años, entre otras cosas porque fue decisivo en la consecución del último título que está en las vitrinas del Valencia, estuvo de nuevo en Mestalla.

El punta, como cuando vestía la elástica valencianista, fue talismán, ya que el Valencia logró una remontada agónica pero épica que le permite escalar puestos en la clasificación y, precisamente acechar a la Real Sociedad, último equipo que podría ir a Europa si acaba la temporada ahora. Los txuri-urdines de Guedes, que firmó con el equipo vasco hasta 2028 (la Real puede ampliarle uno más) son octavos con 35 puntos por los 32 que tiene el Valencia CF.

¿Qué hacía Guedes en Mestalla?

El caso es que Guedes estuvo en Mestalla viendo discretamente el duelo del Valencia aprovechando que la Real Sociedad tiene dos días libres. Pero Guedes tiene otra razón para estar en Valencia. En la plantilla del conjunto valencianista dejó un amigo inseparable: Thierry Rendall, que precisamente este lunes celebra su cumpleaños. El lateral derecho, que volvió a jugar los 90 minutos, es uno de los mejores amigos de Guedes. Juntos crecieron en Valencia, se hicieron hombres, se casaron en el caso de Thierry y Guedes formó una famlia.

Esa unión se mantiene hoy en día y la prueba evidente es que, aprovechando el día libre de Guedes se dejó caer por Valencia. Su presencia habría pasado inadvertida si Guedes no se hubiera dejado ver por la zona mixta, justo cerca del vestuario, donde Thierry celebraba junto a sus compañeros, un triunfo que significa más de tres puntos . Lo en vano hacía tres años que el Valencia lo remontaba un partido. Hoy, antes de celebrar el cumpleaños, Rendall, eso sí, deberá pasarse por Paterna pues a las 11.30 horas tienen una suave sesión de recuperacion.