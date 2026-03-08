David Torres 08 MAR 2026 - 23:05h.

Mestalla pidió la dimisión de Corberán

La microcámara de los árbitros se estrena con un penaltito del fútbol moderno contra el Valencia CF

El Valencia CF xxxx al Deportivo Alavés en el partido correspondiente a la Jornada 27 de LALIGA EASports.

El partido se revolucionó a las primeras de cambio. Al medio minuto Guido Martínez pisó de forma fortuita a Toni Martínez en el área cuando este ya había perdido el balón y el colegiado no dudó. El Alavés ganaba sin haber comenzado a sudar. Lucas Boyé no falló.

El Valencia CF se enfureció en busca del empate cabreado por lo que consideraba una injusticia del fútbol moderno. Largie Ramazani, Ugrinic, Javi Guerra, Luis Rioja y, sobre todo, Sadiq tuvieron buenas ocasiones para igualar la contienda. El Alavés aguantaba con su defensa de cinco, que Quique no la cambio ni aunque tuvo que sentar a Protesoni por lesión y dar entrada a Youssef.

Sadiq en el 38 cayó en el área cuando se había presentado sólo ante Sivera, pero la acción fue invalidada por fuera de juego. Fue una de tantas llegadas que protagonizó y malogró el nigeriano en una primera mitad que demostró la falta de pegada de este Valencia que, a medida que iba arreciando, iba perdiendo ocasiones. Guerra se dejó la pelota atrás en el 45 cuando Mestalla se relamía con un nuevo mano a mano ante el exvalencianista Sivera.

El VAR revisa el empate del Valencia CF

Tras el paso por vestuarios nada cambió, ni la persistente lluvia en Mestalla ni las ganas del Valencia CF de empatar y lo logró en el minuto 46. Pero el tanto fue revisado por el VAR durante varios minutos. Sadiq salía delsde la línea de córner y como fue el que le dio el balón a Guerra tras coger un rechace después de un disparo de Ugrinic, tuvo que ser revisado. El tanto subió al marcador. Javi Guerra estrenaba su cuenta goleadora.

Lucas Boyé marca de cabeza y hunde al Valencia

A la jugada siguiente Sivera salvó el segundo tras un disparo seco de Ramazani abajo. El Valencia estaba jugando los mejores minutos de la temporada y acumulaba ocasiones y llegadas pero no acertaba. El Alavés, a la contra, tuvo también un par de llegadas peligrosas, que tuvieron a Lucas Boyé como protagonista. En una de ellas, tras un saque de córner, establecía el 1-2. El argentino remató solo y enmudecio Mestalla. Corberán sacó a Hugo Duro en el 73 para tratar la heroica.

El gol cambió radicalmente el partido. El Valencia CF se quedó tumbado en la lona y el Deportivo Alavés tuvo buenas ocasiones para ampliar su renta. Mestalla pedía la dimisión de Carlos Corberán otra vez y Mariano perdonaba sólo el 3-1.

Iguala Cömert y Hugo Duro culmina una remontada épica

Tardó más de un cuarto de hora el Valencia CF en reaccionar y, cuando lo hizo empató. Eray Cómert. Unai Núñez remató un buen centro de André Almeida al palo y el rechace le cayó a Eray Cömert que anotaba el 2-2.

Pero el partido no había vivido su último giro dramático. En el 95, el colegiado pitó un penalti por agarrón de Pacheco sobre Hugo Duro que, burlas del destino, se convirtió en el héroe de la noche y aceró la pena máxima. En la jugada del penalti el árbitro, muy mal, expulsó a dos futbolistas del Alavés.

Y aún tendría Sadiq la posibilidad de hacer el 4-2