David Torres 08 MAR 2026 - 21:20h.

Guzmán Mansilla pitó un penalti a los 30 segundos por un pisotón fortuito de Guido

Los árbitros españoles probarán microcámaras en dos partidos de la jornada 27

ValenciaNo pudo estrenarse peor la microcámara de los colegiados para el Valencia CF. Al medio minuto Guzmán Mansilla ya había pitado un penalti, penaltito, que el VAR no corrigió después de que Guido pisara a Toni Martínez cuando este ya había soltado el balón.

Días después de que el CTA reconociera que la mano de Herrando a tiro de Ramazani contra Osasuna debió ser señalada como penalti, corrigiendo el error de Cordero Vega y el árbitro VAR, LALIGA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidieron que, a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA), este domingo se iba a realizar una prueba en el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports que se disputó en Mestalla entre el Valencia - Alavés. De esta forma, el colegiado llevó la 'RefCam', una microcámara.Así, el andaluz José Luis Guzmán Mansilla pitó el Valencia-Alavés pertrechado con una cámara que reproducía lo que el trencilla vio y escuchó durante el choque. La idea es que se pueda ver el partido desde la perspectiva del colegiado, algo como ya ocurrió en el Mundial de Clubes de 2025.

La acción del penalti

En el partido de Mestalla (21.00), que cerró la jornada dominical, el responsable del videoarbitraje fue el madrileño Carlos del Cerro Grande, que lógicamente no entró a corregir la acción de Guzmán Mansila. El trencila andaluz vio penalti en el pisotón fortuito de Guido Rodríguez sobre Toni Martínez y en el fútbol moderno esos contactos se sancionan con la pena máxima. Y así fue, de nada valieron las protestas de los jugadores y del banquillo valencianista. Lucas Boyé se fue al punto de penalti y no perdonó.

Varias decisiones comprometidas después de Guzmán Mansilla, que pitaba por primera vez al Valencia CF, hizo que en el minuto 20 la grada al unísono le dedicara el clásico "burro, burro". Dos fueras de juego comprometidos y un córner a favor no señalado bastaron por desesperar a Mestalla.

El resultado de la microcámara, oculto

Pero no se hagan ilusiones, ambos organismos indicaron que las imágenes y el audio que puedan captar estas microcámaras no se van a emitir en esta jornada, ya que se trataba exclusivamente de una prueba técnica, aunque el sistema estará próximamente disponible para su incorporación a la retransmisión televisiva, aseguran.