Los árbitros españoles probarán microcámaras en dos partidos de la jornada 27

Celia Pérez 06 MAR 2026 - 12:23h.

Se trata exclusivamente de una prueba técnica

Cuándo será la Jornada Retro en LALIGA: fecha confirmada en Primera y Segunda

LALIGA y la RFEF han llegado a un acuerdo para iniciar la primera prueba de la RefCam en el fútbol español. Así lo han anunciado este viernes, informando de que los árbitros principales de los partidos de la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS Valencia-Alavés, el domingo 8 (21.00h), y Espanyol-Oviedo, el lunes 9 (21.00h) llevarán una microcámara para realizar una prueba relacionada.

Ambos organismos indicaron que las imágenes y el audio que puedan captar estas microcámaras no se van a emitir en esta jornada, ya que se trata exclusivamente de una prueba técnica, aunque el sistema estará próximamente disponible para su incorporación a la retransmisión televisiva.

El ensayo, se hará a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF, y "se enmarca en la constante busquedad de innovación por parte de LaLiga y la RFEF, con el objetivo de seguir acercando al fan a la realidad del partido y reforzar la transparencia", señalaron.

Tal y como muestra Isaac Fouto en redes sociales, la idea es que se pueda ver el partido desde la perspectiva del colegiado, algo como ya ocurrió en el Mundial de Clubes de 2025. Ambos organismos dan un paso más para tratar de incorporar la tecnología en el mundo del fútbol y acercar la mirada del árbitro.

Toda esta información llega después de que LALIGA informara de la celebración del 10 al 13 de abril próximo la primera "Jornada Retro" de su historia, en la que los clubes de las dos categorías profesionales y también los árbitros saltarán al campo con equipaciones inspiradas en modelos históricos de su trayectoria.

La iniciativa, según LaLiga, quiere ser una expresión tangible de "un legado muy vivo", con la reinterpretación de camisetas históricas para la competición actual y actuar como un puente entre generaciones, para conectar los orígenes de la afición con la forma en la que hoy se vive el fútbol.