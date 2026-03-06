Los clubes lucirán equipaciones vintage, con grafismos especiales en televisión y hasta un balón retro

Ya es oficial: habrá una Jornada Retro en LaLiga. Y será el próximo mes de abril. El organismo presidido por Javier Tebas se ha puesto de acuerdo con la mayoría de los 42 clubes que conforman LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion para organizar un fin de semana en el que los equipos jugarán con equipaciones vintage y contarán también con balones especiales, vestimentas antiguas para los árbitros y hasta grafismos televisivos propios del siglo pasado.

El organismo ha confirmado la noticia este mismo viernes por la mañana: se llevará a cabo durante la jornada 31 en Primera División, que se disputará entre el 10 y el 13 de abril. Los diez partidos correspondientes a esa jornada, aún sin fecha oficial, son los siguientes:

Real Madrid-Girona.

Osasuna-Betis.

LEvante-Getafe.

Real Sociedad-Alavés.

Sevilla-Atlético de Madrid.

Mallorca-Rayo.

Elche-Valencia.

Celta-Oviedo.

Barcelona-Espanyol.

Athletic-Villarreal.

En LaLiga Hypermotion se llevará a cabo durante ese mismo fin de semana, que en este caso corresponde a la jornada 35, y afectará a los siguientes once encuentros:

Valladolid-Eibar.

Huesca-Deportivo.

Málaga-Las Palmas.

Racing-Almería.

Córdoba-Zaragoza.

Granada-Cultural Leonesa.

Cádiz-Andorra.

Mirandés-Castellón.

Leganés-Albacete.

Burgos-Sporting.

Ceuta-Real Sociedad B.

Qué es la Jornada Retro de LaLiga

En su comunicado oficial, el organismo anuncia que se jugará con "nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado" y que los árbitros también "vestirán un diseño especial a través del CTA".

Según señala el Diario As, la mayoría de los clubes han respaldado esta campaña de LaLiga, que se alargará al menos durante dos años, esta temporada y la siguiente. El único equipo que no se ha sumado al proyecto es el Real Madrid, aunque aseguran que tampoco se ha negado. Además, la misma información asegura que Barcelona, Rayo y Getafe no usarán camisetas vintage "por problemas técnicos". LaLiga, sin dar los nombres de los clubes, ha confirmado que 38 de los 42 clubes de Primera y Segunda se han sumado a la iniciativa.

Esta jornada especial nace, según el propio organismo presidido por Tebas, como "una expresión tangible de 'Un legado muy vivo', convirtiendo la historia de los clubes en una experiencia que se emociona, se celebra y también se viste sobre el terreno de juego". Confían en que esas camisetas vintage actuarán "como un puente entre generaciones" para conectar "los orígenes de la afición con la forma en la que hoy se vive el fútbol".