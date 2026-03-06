Diego Páez de Roque Madrid, 06 MAR 2026 - 07:59h.

El Atlético de Madrid ha dado un paso de gigante para conseguir tocar metal en la temporada 2025/26 eliminando al FC Barcelona en la Copa del Rey, pero todavía falta el broche final. El próximo 18 de abril, los rojiblancos se enfrentarán a la Real Sociedad para determinar el nuevo campeón copero en La Cartuja.

Mientras tanto, los de Diego Pablo Simeone deberán seguir con la mirada puesta en LALIGA y asegurarse los puestos de Champions League y, a su vez, disputar las siguientes rondas eliminatorias de la Liga de Campeones, donde se medirán con el Tottenham.

Para ello, el técnico argentino deberá intentar sacar el máximo rendimiento de todos sus jugadores, titulares y suplentes, pues necesitará tirar de la mayoría de ellos para afrontar el carrusel de partidos que se les avecina. Y entre ellos se incluye Antoine Griezmann.

En las últimas semanas se ha rumoreado con su posible salida en el mes de marzo. Algo difícilmente comprensible para un equipo serio y con títulos aún en juego, pero la realidad es que aún puede marcharse y así lo han reflejado sus compañeros y entrenador en las entrevistas más recientes.

La petición de Gil Marín a Antoine Griezmann

No obstante, tras el pase a la final de la Copa del Rey, esta opción parece cada vez más alejada de la realidad. En ElDesmarque Madrugada, Roberto Gómez ha desvelado la petición de Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, al delantero francés.

"Le ha pedido a Antoine Griezmann que se quede" mencionó el periodista. "Hace una semana, el Atlético de Madrid recibió una comunicación de Antoine Griezmann, que se marchaba y no iba a jugar frente al Brujas y el Atlético de Madrid ha conseguido retenerle y Gil Marín le ha pedido que no se marche", añadió.

Además, Roberto Gómez explicó que el CEO del club rojiblanco tiene un compromiso moral tanto con el galo como con otros pilares fundamentales del equipo como son Oblak, Koke y Diego Pablo Simeone. "La decisión que tengáis que tomar, el Atlético de Madrid la aceptará", concluyó el colaborador de ElDesmarque.