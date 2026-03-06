Javi Rayo 06 MAR 2026 - 08:15h.

El gurú de Aston Martin pasa de paños calientes y habla ya con claridad

Fernando Alonso confía ciegamente en Aston Martin y se ve ganando un título con ellos

Adrian Newey ha salido a dar la cara una vez más tras confirmarse en desastre de Aston Martin en Australia. Fernando Alonso no ha podido ni si quiera salir a pista en los primeros entrenamientos libres y en la segunda sesión ha firmado un vigésimo puesto a casi cinco segundos de la cabeza. Al exingeniero de Red Bull se le ha acabado ya la paciencia y, por primera vez, ha hablado claramente de la situación que se encontró en Japón, que podría agravarse en las próximas carreras y que sitúa a Honda como el gran culpable de la debacle de la escudería británica.

Los problemas de Aston Martin no paran de agravarse

Newey ha confirmado que el equipo de Honda con el que están trabajando no se parece en absoluto al que esperaban tener cuando se firmó el contrato con la marca de motores japonesa. En Aston Martin esperaban encontrarse con el grupo de ingenieros con experiencia que habían llevado a Red Bull y a Max Verstappen a lo más alto, sin embargo, cuando pisaron tierras niponas fueron conscientes de que esos ingenieros habían sido derivados a otros proyectos, dando paso a una situación desoladora.

"Empezamos a darnos cuenta de todo ello en noviembre del año pasado. Fue cuando Lawrance, Andy Cowell y yo fuimos a Tokio para discutir los rumores que sugerían que la unidad de potencia no estaría lista para la primera carrera. Además de eso, expusieron que había menos gente y que gran parte del equipo original no volvería al trabajo", relata Newey. A la respuesta a si habrían firmado con Honda de saber el equipo con el que iban a tener que trabajar, la respuesta es contundente: "No".

Unas declaraciones que ayudan a entender todos los problemas que Aston Martin está teniendo con la unidad de potencia y las baterías y que parecían impropios de una marca -Honda- con un legado tan importantes en la historia del mortorsport, tanto en la categoría de coches como en la de motos.