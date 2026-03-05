Diego Páez de Roque Madrid, 05 MAR 2026 - 07:22h.

El ingeniero confirmó el serio problema del AMR26

Honda ya tiene una hoja de ruta para Fernando Alonso y pide paciencia a Aston Martin

Continúan las malas noticias en Aston Martin. Ya se esperaba un ridículo histórico en Australia, llegándose incluso a plantear no correr en el GP después de llegar a la conclusión de que la mejor opción este fin de semana es salir a pista y retirarse a las pocas vueltas.

Ayer, Adrian Newey expuso públicamente algunos de los problemas tras los decepcionantes test del AMR26 junto a Koji Watanabe, presidente de HRC. El ingeniero, que no trajo ningún informe positivo, señaló el nuevo contratiempo del vehículo.

"No puede hacer más de 25 vueltas consecutivas"

Tal y como contó Adrian Newey, las vibraciones de la unidad de potencia del motor de Honda que está sufriendo el AMR26 son tan graves que los pilotos incluso pueden correr el riesgo de sufrir problemas nerviosos en las manos.

"El chasis es, en ese caso, el receptor. Un chasis de carbono es una estructura naturalmente rígida con muy poca amortiguación. Por lo tanto, no hemos avanzado en la transmisión de esa vibración al chasis; eso es algo que sabemos. Esa vibración en el chasis está causando algunos problemas de fiabilidad: retrovisores, luces traseras, etc., que debemos abordar. Pero el problema mucho más importante es que esa vibración se transmite a los dedos del piloto", comentó el Adrian Newey.

El ingeniero británico desveló algunas de las quejas tanto de Fernando Alonso como de Lance Stroll. El asturiano piensa que "no puede dar más de 25 vueltas consecutivas sin correr el riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de las manos".

Por su parte, el canadiense cree que "no puede dar más de 15 vueltas antes de ese límite". "Por lo tanto, creo que no tiene sentido no ser abiertos y honestos en esta reunión sobre nuestras expectativas. Es algo que, lamentablemente, Koji y yo hemos tenido la oportunidad de discutir a fondo", añadió.

Adrian Newey concluyó indicando que "vamos a tener que limitar mucho el número de vueltas que damos en carrera hasta que detectemos la fuente de vibración y la mejoremos desde el origen".