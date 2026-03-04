Se disputará en Sevilla el próximo 18 de abril

Marcos Llorente no verá la semifinal entre Real Sociedad y Athletic por sus rutinas de salud

Compartir







El Atlético de Madrid ya está en la final de la Copa del Rey. Sufriendo, a su manera, ha hecho valer el 4-0 de la ida ante el FC Barcelona y, pese a la derrota por 3-0 en el Camp Nou, disputará el partido decisivo del torneo copero 13 años después de su último título ante la Real Sociedad o el Athletic Club, que jugarán la segunda semifinal este miércoles.

La final de Copa se disputará el próximo sábado 18 de abril en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. El partido comenzará a las 21:00 horas y el recinto tiene una capacidad cercana a los 70.000 espectadores.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas del Atlético de Madrid en el Camp Nou, sólo cuatro aprobados y varios señalados

Reparto de entradas del Atleti para la final de Copa del Rey

Unos minutos después de certificar su billete a la final, el club ha mandado un correo electrónico a sus socios para informar sobre el proceso de solicitud de entradas.

A la espera de conocer la cifra exacta, el Atlético se quedará el 15% de las entradas para sus compromisos y repartirá el 85% restante entre sus aficionados. Como novedad respecto a finales anteriores, un matiz importante: todos los socios tendrán el mismo derecho, por lo que no habrá distinción entre abonados y no abonados. La cifra total de socios asciende actualmente a 155.446 personas.

La solicitud de entradas se realizará a través del Área Personal de la web oficial del Atlético. El proceso de solicitudes arrancará el miércoles 4 de marzo a las 10:00 horas y finalizará el viernes 13 de marzo a las 18:00 horas. Cada socio puede solicitar una entrada y, si lo desea, agruparse con un máximo de seis socios más.

El criterio para repartir las entradas será la antigüedad de socio, por lo que el orden de inscripción es indiferente. Y aquí, insistimos, está la gran novedad: no habrá prioridad para los abonados a para los que tengan abono total. El proceso de reparto de entradas culminará varios días después del 13 de marzo, según ha informado el propio club, sin especificar aún una fecha exacta.

Cuántas entradas hay para la final de Copa del Rey

De momento, la RFEF y el Atlético no han informado de cuántas entradas tendrá cada club, a la espera de conocer al segundo finalista. Pero sí que está la referencia del pasado curso.

Hace un año, en la final entre Real Madrid y Barcelona, La Cartuja ya tenía capacidad para unos 70.000 espectadores. En aquella ocasión, la RFEF repartió el 80% de las localidades entre los dos clubes y se quedó el 20% restante. Cada club contó con 26.031 entradas, una cifra que puede servir como referencia para los hinchas atléticos de cara a la cita del próximo 18 de abril.