Álvaro Borrego 03 MAR 2026 - 19:40h.

El vestuario se llenó de frases motivacionales y mensajes para ganar confianza antes del derbi

"Le tienen miedo al rojo". Fue esa una de las referencias motivadoras que jugadores y miembros del cuerpo técnico del Sevilla FC intentaron transmitir al vestuario antes del derbi, con el propósito de insuflar ánimos, ambición y algo más de confianzas en la antesala del duelo frente al Real Betis. Un impulso extra para una plantilla que partía en clara desventaja, por el presumible favoritismo del rival, pero que a base de corazón y, sobre todo, fútbol demostró tener argumentos de sobra como para al menos no sufrir en demasía en este tramo final de temporada. Esa calma, ese poso, o esa confianza fueron decisivas para mantenerle la cara al partido durante los 90 minutos y, en efecto, terminar metiendo ese "miedo" al rival hasta lograr el empate.

Los medios oficiales del club han publicado este martes su tradicional 'desde dentro', que recoge algunos de los momentos más íntimos del vestuario antes, durante y después del derbi. Entre otros muchos testimonios, se recogen las voces de algunos trabajadores de la entidad que apelan a esa inspiración de antaño, con voces de "le tienen miedo al rojo, le tienen miedo al rojo", en referencia a esa fragilidad mental que esperaban que apareciera en el Real Betis.

El vídeo recoge un sinfín de discursos motivacionales. Frases cortas, breves y directas al propósito. Estas fueron algunas de ellas: "Desde el calentamiento. Con ambición. Terminamos con once, tranquilos, con calma y los combatimos, carajo. Todos juntos. Es un día para disfrutar. Vamos a estar activos. Es un partido de detalles. Como siempre, es clave ese esfuerzo de más. Competimos hasta terminar. Nos merecemos una alegría, muchachos. Todos juntos. Esto luego tiene que ser una fiesta", espetaban jugadores, trabajadores del club y miembros de cuerpo técnico.

Y en efecto, el vestuario terminó siendo una fiesta. Incluso Antonio Cordón bajó al vestuario a felicitar a los suyos. Un empate con sabor a triunfo, como reconocía Alexis Sánchez, quien espetó incluso que "pudo llegar" el triunfo. Un resultado que debe espolear a este Sevilla FC, con toda la moral del mundo para amarrar la permanencia virtual y no sufrir en demasía en este tramo final de temporada.