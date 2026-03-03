Ángel Cotán 03 MAR 2026 - 20:19h.

El brasileño, hundido pero esperanzado con su regreso

El momento en el que Rodrygo se rompió el cruzado ante el Getafe: adiós a la temporada y al Mundial

MadridRodrygo se abre en canal. La derrota ante el Getafe CF no fue la peor noticia que recibió el pasado lunes el Real Madrid. Aún saliendo desde el banquillo, el extremo brasileño acabó sufriendo una gravísima lesión que le obligará a perderse lo que resta de temporada... y el Mundial. El jugador blanco, tras conocerse su parte médico, rompe su silencio.

A través de sus perfiles oficiales, Rodrygo ha compartido una carta muy profunda en la que reflexiona sobre la vida. Más allá de su grave lesión, el brasileño comparte que está viviendo cosas difíciles en las últimas semanas. Además, con un pequeño vídeo, muestra cómo se lesionó.

La profunda reflexión de Rodrygo tras lesionarse en el Madrid

Este es el extenso mensaje de Rodrygo tras conocer el grave alcance de su lesión: Rodrygo muestra cómo se lesionó, lamenta el Mundial y reflexiona sobre su sufrimiento: "Aún sin entender, confío en ti… Uno de los peores días de mi vida, cuánto temí siempre esta lesión... quizá la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No sé si merezco esto, pero ¿de qué puedo quejarme? Cuántas cosas maravillosas he vivido que tampoco merecía. Ha surgido un gran obstáculo en mi vida, en mi carrera, que me impide hacer lo que más me gusta por un tiempo.

Estoy fuera de mi club lo que resta de temporada y del Mundial con mi país, un sueño que todos saben lo mucho que significa para mí. Solo puedo ser fuerte como siempre, lo cual no es nada nuevo. ¡Gracias a todos por sus oraciones, mensajes y cariño! Son muy importantes para mí. Aunque este es un momento muy difícil, prometo no detenerme aquí. Creo que aún me quedan muchas cosas increíbles por vivir y alegrar a todos los que confían en mí. Solo un hasta pronto... Dios sigue en control de todo".