Alineaciones confirmadas de Real Madrid y Getafe en la jornada 26 de LALIGA

Ambos técnicos, obligados a modificar sus apuestas iniciales

Las decisiones de Kylian Mbappé por su lesión: consulta externa, un descontento concreto y postura del Madrid

MadridEl Santiago Bernabéu abre excepcionalmente sus puertas este lunes para echar el cierre a la jornada 26 de LALIGA EA Sports. Real Madrid y Getafe CF medirán fuerzas en un derbi madrileño con el título y la lucha por la salvación en juego. El partido está marcado por la importante baja de Kylian Mbappé, aunque el cuadro azulón tampoco podrá contar con su capitán Djené.

Dos futbolistas importantes para Álvaro Arbeloa y José Bordalás que obligan a alterar ambas apuestas iniciales. El técnico blanco, con seis bajas en su convocatoria, vuelve a tirar del Madrid Castilla para completar su lista de convocados.

La alineación titular del Real Madrid

Arbeloa sale de inicio con Thibaut Courtois bajo palos. El gigante belga contará con la colaboración de una línea defensiva compuesta por cuatro efectivos. Los laterales serán para Trent y Álvaro Carreras, mientras que la pareja de centrales la formarán Rüdiger y David Alaba. En el centro del campo, Fede Valverde ejercerá de capitán, acompañado por Arda Güler y Tchouameni.

La gran novedad del once inicial merengue la protagoniza Thiago Pitarch. En cuanto a lo ofensivo, Gonzalo y Vinicius Junior serán los encargados de marcar la diferencia en ataque.

El once confirmado del Getafe

Por su parte, José Bordalás sale de inicio con David Soria bajo palos. En la línea defensiva, el comodín Juan Iglesias ocupará el lateral derecho, mientras que el izquierdo será responsabilidad de Diego Rico. En el eje de la retaguardia, tres centrales. El técnico azulón apuesta por Boselli, Domingos Duarte y Zaid Romero ante la sensible baja de Djené.

En la medular, Luis Milla volverá a ser el faro del 'Geta', custodiado por Kiko Femenía y Mauro Arambarri. En ataque, Bordalás alinea a Satriano y Luis Vázquez. Con este once buscará puntuar en uno de los feudos más complicados de la categoría.