"90 minutos son muy largos en el Camp Nou", escribió el club azulgrana en sus redes

La confianza de Hansi Flick en la remontada del Barça: "Hay que hacer lo imposible, posible"

El FC Barcelona está en 'modo remontada'. Tras el 4-0 a favor del Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Copa del Rey, en el Camp Nou están convencido de que pueden voltear la eliminatoria para meterse en la final copera. Para ello, llevan varios días, casi desde aquel duelo en el Metropolitano, divulgando varios mensajes motivacionales hacia al equipo y hacia la afición. Y entre ellos, algunos con muchas similitudes con el Real Madrid.

De hecho, en las últimas horas se han hecho virales algunos de esos mensajes. El más llamativo, sin duda, este tweet: "90' (o más) son muy largos en el Spotify Camp Nou". Una frase que, irremediablemente, recuerda a aquella de Juanito en el Real Madrid referenciando las remontadas del conjunto blanco en el Santiago Bernabéu.

El Barcelona y su lema de "90 minutos son muy largos"

Este lunes, Manu Carreño se ha hecho eco en ElDesmarque de Cuatro de cómo afrontan en la Ciudad Condal ese duelo. "En cualquier otra eliminatoria diríamos que el Atlético de Madrid tiene pie y medio en la final de la Copa del Rey con el 4-0 de la ida. Mañana es la vuelta en el Camp Nou y están convencidos de que remontarán. ¡Pero convencidos!", dijo el presentador en su primera intervención en el programa.

"Los mensajes en la cuenta oficial del Barça haciendo alusión a Messi, a goleadas al Atlético de Madrid o partidos míticos en Champions con todo tipo de mensajes y de frases. Todas valen para intentar remontar mañana, aunque la empresa no es fácil. Lo que no esperábamos es que en esa misma cuenta del Barça se agarraran incluso a frases míticas como la de Juanito y los '90 minutos son molto longo en el Bernabéu'. Algo parecido dice la cuenta del Barça: '90 minutos o más son muy largos en el Camp Nou'. Cualquier cosa es válida para intentar la remontada", añadió justo antes de que el programa diera comienzo.

Esos mensajes y esas similitudes, además, han llegado a las redes sociales. Algunos incluso van más allá y recuerdan otros mensajes de los últimos días en el Barça que tienen muchas similitudes con otros del Real Madrid. Hasta ponen a Dani Olmo levantando una silla como hizo Alaba en su momento, si bien es cierto que ese tweet corresponde al pasado curso. En cualquier caso, los aficionados de varios clubes, sobre todo madridistas y atléticos, no han desaprovechado la ocasión para acusar al Barça de 'plagio' a través de las redes.