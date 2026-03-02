Álvaro Borrego 02 MAR 2026 - 13:06h.

El marroquí entrenará de manera individual este martes en la ciudad deportiva del Betis

Es la gran noticia del día. Según ha podido saber ElDesmarque, Sofyan Amrabat empezará a trabajar este martes ya en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Una vez completada la mayor parte de la recuperación en su país natal, donde ha estado tratándose con médicos especializados, siempre en consonancia con los servicios médicos del Real Betis Balompié, el marroquí ultimará su puesta a punto en Sevilla. El centrocampista empezará trabajando de manera individual y aunque aún no esté decidido si mañana se quedará en el gimnasio, sí que dentro del plan trazado está previsto que durante los próximos días haga trabajo de campo de manera progresiva. Una grata noticia para los intereses de Manuel Pellegrini, quien, si todo va según lo previsto, podría disponer del futbolista para alguno de los dos partidos de los octavos de final de la Europa League.

Todo, eso sí, dependerá de su evolución. Al igual que ocurre con Isco Alarcón, serán sus sensaciones las que dictaminen cómo y cuándo irá incrementando cargas. En cualquier caso, su regreso se espera antes que el de su compañero. Si los pronósticos se cumplen, podrá reaparecer incluso la próxima semana.

Amrabat, tres meses después

Hace ya casi tres meses que el futbolista se marchó de la capital hispalense, primero para ser valorado y tratado por los médicos de Marruecos ante la inminente Copa Africana de Naciones y, tras el torneo en el que la anfitriona fue subcampeona, viajó directamente hacia Países Bajos para ser sometido a una artroscopia. Todo, por la tremenda patada involuntaria que propinó a Isco Alarcón a finales de noviembre y que mantiene, tres meses después, a los dos jugadores en el dique seco. No disputa un minuto oficial desde aquel 27 de noviembre contra el Utrecht.

El centrocampista cedido por el Fenerbahçe fue intervenido en Amsterdam, y el primer tramo de la recuperación lo ha completado en el país en el que nació. Durante estas semanas el jugador ha compartido sus progresos a través de las redes sociales, dejando ver más que evidentes progresos físicos, aunque todavía no se le vio tocar balón ni pisa césped. Esa última etapa la realizará ya en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Y casi de manera inminente se pondrá a las órdenes de Manuel Pellegrini.

Por el momento sigue sin estar claro qué va a suceder con Amrabat una vez que acabe la temporada. El jugador sigue perteneciendo al Fenerbahçe, al que regresará el 30 de junio y con el que tiene contrato hasta 2028. Aún parece pronto para hablar de lo que ocurrirá en verano, más cuando en el Betis estaban encantados con él hace algunas semanas, pero sí parece evidente que los próximos meses acabarán por justificar los movimientos que le esperan a Sofyan Amrabat en el próximo verano. En Sevilla, seguro, aún se debatirá y conversará mucho sobre esta posible operación para el próximo mercado veraniego.