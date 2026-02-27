Miguel Casado 27 FEB 2026 - 13:17h.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini ya conoce a quién se enfrentará en octavos

El desplome italiano da alas al fútbol español en la lucha por la plaza extra de Champions League

Compartir







Tras finalizar en cuarta posición la fase regular de la Europa League, el Real Betis de Manuel Pellegrini evitó la ronda de playoff previa a los octavos de final. Pero después de que esta eliminatoria se resolviese, los verdiblancos ya vuelven a escena. Y lo harán contra el Panathinaikos.

Así lo ha determinado el sorteo celebrado en Nyon durante este viernes. El conjunto sevillano entraba al bombo como cabeza de serie y esperaba en esta ronda al Nottingham Forest, que se había cargado al Fenerbahçe, o al Panathinaikos, verdugo del Viktoria Plzen en la ronda previa.

PUEDE INTERESARTE Ángel Haro y Del Nido Carrasco se dan la paz antes del derbi

Fechas de los partidos de octavos de final

Tendremos que esperar unas horas para conocer los horarios definitivos de los partidos de los octavos de final, pero lo que sí sabemos es que la ida se jugará el próximo jueves día 12 de marzo en el Apostolos Nikolaidis Stadium de Atenas.

La vuelta, por su parte, será una semana después, el jueves 19, en el Estadio de La Cartuja. En caso de clasificarse, el Real Betis mantendría en toda ronda el factor 'campo' a favor hasta las semifinales, pues tan solo en esa ronda se podrían ver las caras con un rival con ranking superior.

Tras el sorteo, llega el derbi

La realidad es que en una semana tan intensa como es esta para el Real Betis, el sorteo de la Europa League es casi lo menos importante. Y es que a nadie se le escapa la relevancia que tiene el derbi de la ciudad de Sevilla para los dos equipos.

Poco importa la situación clasificatoria o la dinámica con la que llegan los de Matías Almeyda y los de Pellegrini. En un derbi, puede pasar absolutamente de todo y el domingo, a partir de las 18:30, arrancará la gran fiesta del fútbol, que ya ha sido 'calentada' en los días previos.