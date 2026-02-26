Borran las pintadas y los mensajes que dejaron los Biris Norte en La Cartuja

Álvaro Borrego 26 FEB 2026 - 16:49h.

Los radicales del Sevilla dejaron varios mensajes dedicados a los ultras del Betis

Ángel Haro y Del Nido Carrasco se dan la paz antes del derbi

A tan solo tres días para el gran derbi la ciudad respira una tensa calma. Por el momento las aguas corren demasiado tranquilas, con los presidentes de ambos clubes firmando la paz institucional y todavía sin las habituales declaraciones subidas de tono de algún protagonista cercano a los dos equipos. La capital hispalense se prepara para el duelo que deben disputar Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club, el ambiente se respira en las calles y muy posiblemente a partir de este viernes suban las pulsaciones, con los primeros presagios de Manuel Pellegrini y Matías Almeyda. Por la noche, como de costumbre, la rivalidad se trasladará a las calles, donde sí que se han producido ya los primeros cruces de intenciones entre béticos y sevillistas.

A principios de semana las zonas aledañas a La Cartuja, más concretamente en el rocódromo, lugar habitual de previa de los béticos, amanecieron repletas de pintadas, mensajes y pegatinas. Los Biris Norte, aficionados más radicales del Sevilla FC, aparecieron por el lugar para dejar varios mensajes dedicados a los ultras del Real Betis. "Biris Norte 1975", "40 años comiéndonos la po*a" y "¿Jugamos?" son las pintadas que se han encontrado este martes en las paredes del feudo bético. Y cerca, cinta de balizamiento con la grabación de 'Biris Norte' impresa.

Un juego que vuelve a emerger cada semana de derbi y que en la noche del miércoles tuvo la respuesta de Supporters Gol Sur, que devolvió la 'visita' dejando varios recados en el barrio de Nervión. En la mañana de este jueves esas mismas pintadas que aparecieron en La Cartuja han sido borradas, solapando así el rastro que dejaron los hinchas sevillistas.

Conviene recordar que el derbi ha sido declarado de alto riesgo. Solo la policía nacional ha concentrado a más de 400 efectivos, que velarán por la seguridad de los ciudadanos. El dispositivo policial se dividirá en cuatro fases, que comenzarán el sábado y se extenderán hasta horas después de la finalización del partido y los agentes se desplegarán en los puntos calientes donde se prevé la presencia de grupos ultras de ambos equipos.

Además, se reforzará la vigilancia reforzada en los alrededores del estadio, los hoteles de concentración y las rutas para los desplazamientos de los equipos hasta su llegada al recinto. Durante el partido, la Policía Nacional mantendrá un control permanente tanto en el interior como en el exterior del estadio.