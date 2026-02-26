María Trigo Sevilla, 26 FEB 2026 - 16:32h.

Compartir







El bombazo del día es la compra de Cristiano Ronaldo del 25% de la UD Almería. Un caso que ha recordado al proceso de compra en el que Sergio Ramos está inmerso para hacerse con el Sevilla FC. Mientras lo del portugués ya es una realidad, aún no se sabe qué decisión tomará el sevillano y el grupo invensor con el que está estudiando si adquieren la propiedad de Nervión.

En todo esto se ha dado una curiosas casualidad. Sergio Ramos está sin equipo desde que se fue de Rayados de Monterrey, pero ni está retirado ni parece que tenga intención de hacerlo por ahora. En sus redes sociales se encarga de mostrar día a día cómo se cuida y que no deja de entrenar. Dado este hecho y la escasez de centrales del cuadro de Almeyda, el camero se ofreció para fichar por el club en el pasado mercado de fichajes invernal. Así lo llegó a reconocer el actual presidente de la entidad, José María Del Nido Carrasco, que explicó su situación y por qué no dejó que eso sucediese: "La decisión de que Sergio Ramos no juegue en el Sevilla es mía. Para mí es incompatible que analizara la situación económica del club para convertirse en dueño del Sevilla y jugara en el equipo".

De Sergio Ramos al Almería de Cristiano Ronaldo

Mientras que a Sergio Ramos le cerraron de par en par las puertas del Sevilla FC por el hecho de que puede ser propietario, en el Almería ha sido al revés y le han abierto de par en par las puertas al delantero del Al-Nassr. Rubi, actual entrenador del conjunto almeriense, no ha dudado en responder así cuando este jueves le han cuestionado por la opción de que Cristiano Ronaldo vista los colores de su equipo en partido oficial: "Bueno, es una pregunta claramente para él, pero claro, sería algo extraordinario y muy bonito. Es una cosa de él. Por supuesto, este es su club, y si él quisiera seguir jugando, yo creo que el entrenador que haya aquí le recibiría con los brazos abiertos".

PUEDE INTERESARTE Proponen crear una Liga Ibérica para competir en derechos con la Premier League: estos serían los 20 equipos y así funcionaría

A la espera de saber qué ocurre en cada caso y cada club durante los próximos meses, lo que está claro por ahora es que todo hace indicar que si Cristiano Ronaldo quiere volver a competir en el fútbol español, nadie se lo va a impedir. Y encima la UD Almería es uno de los grandes candidatos para lograr el ascenso a LALIGA EA SPORTS.