Rubi abre las puertas del Almería a Cristiano Ronaldo como jugador: "Sería extraordinario"
El astro portugués sigue en activo y en plena forma, con la mirada puesta en el Mundial
Este jueves se ha conocido una noticia que ha causado mucho revuelo en el fútbol español: la compra del 25% de acciones de la UD Almería por Cristiano Ronaldo. Aunque no hace tanto tiempo que jugó contra ellos, el astro portugués, exjugador del Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid y Juventus, actualmente en el Al-Nassr, ha invertido en el conjunto indálico como parte de su estrategia de negocios y ha pasado a ser uno de los propietarios de la entidad. Ahora el entrenador del primer equipo, Joan Francesc Ferrer, más conocido como Rubi, le da la bienvenida y le abre las puertas del equipo... ¡Incluso como jugador!
Y es que, como no podía ser de otra manera, las primeras preguntas de la rueda de prensa del técnico catalán fueron enfocadas a este tema. En primer lugar expresa su ilusión con el aterrizaje del astro portugués al Almería: "Desde nuestra posición, por supuesto, muy contentos. Darle la bienvenida. Creo que es una gran noticia. Personas como él, que el conocimiento del deporte y del fútbol lo tiene al mil por mil y que puede ayudar a nuestro club. Es una noticia muy ilusionante para todo el club, la ciudad y la provincia. Por tanto, muy contentos y darle la bienvenida", reflexiona.
Del mismo modo, resta importancia a cuándo se enteró él del bombazo: "Vosotros ya sabéis la buena relación que tiene Cristiano con los propietarios. Alguna cosa se va sabiendo, pero no es importante cuándo lo he sabido yo o no. Lo importante es que aterriza aquí con nosotros y estamos muy contentos". Por último, responde a la posibilidad de que, antes de su retirada, Cristiano Ronaldo vista los colores de la UD Almería en partido oficial: "Bueno, es una pregunta claramente para él, pero claro, sería algo extraordinario y muy bonito, pero es una cosa de él. Por supuesto, este es su club, y si él quisiera seguir jugando, yo creo que el entrenador que haya aquí le recibiría con los brazos abiertos", reconoce.
Y es que no cabe duda de que la noticia ha generado mucha ilusión en el seno de la afición del Almería. Si bien a nivel económico la salud de la entidad es óptima, es evidente que una figura del calado y el reconocimiento de Cristiano Ronaldo solo puede aportar cosas positivas. Veremos cuál es el camino que toman los diferentes actores en los próximos meses respecto al equipo.