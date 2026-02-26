Ángel Haro y Del Nido Carrasco se dan la paz antes del derbi

Álvaro Borrego 26 FEB 2026 - 11:45h.

Los máximos dirigentes sevillanos apuestan por la cordialidad y la rivalidad sana antes del derbi

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, y José María del Nido Carrasco, máximo mandatario del Sevilla FC, se vuelven a encontrar. Con José Luis Sanz, alcalde de la ciudad, y la bandera hispalense como nexos de unión, los dos principales representantes de los equipos sevillanos mostraron total cordialidad y buen ambiente en el habitual acto previo al derbi que se celebrará este domingo en La Cartuja. Una de las imágenes más llamativas fue el abrazo que se dieron ambos directivos a la conclusión del acto, demostrando, al menos públicamente, que las relaciones entre entidades atraviesan un momento al menos estable.

En el centro, como nexo de unión, José Luis Sanz. El alcalde de Sevilla, que medió hace un año para que los dos clubes recuperaran la cordialidad institucional, se mostró encantado ante los gráficos, sabiendo que estas imágenes escenifican que ha vuelto la normalidad entre ambos clubes antes de este importante derbi. Fue el maestro de ceremonias, enseñándoles algunas de las particularidades que tiene el Ayuntamiento. Posteriormente, el alcalde atendió a los medios de comunicación y aunque, como es habitual, no se mojó con un resultado, sí pidió prudencia y cabeza fría a todos los seguidores de ambos equipos, solicitando que el derbi sea lo más deportivo posible.

Un fortísimo dispositivo de seguridad

La Policía Nacional concentrará a 400 agentes para velar por la seguridad, antes, durante y después del derbi Betis-Sevilla del próximo domingo en el estadio La Cartuja (18.30 horas), de la vigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports y que ha sido declarado de "alto riesgo".

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, presidió este martes la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad organizado con motivo del partido y manifestó que "este encuentro es el primer derbi que tiene lugar en La Cartuja, lo que confiere al evento de una atención especial y novedades en materia de seguridad".

"El dispositivo contará con la presencia de 394 agentes de la Policía Nacional, distribuidos en diez unidades operativas, un despliegue que responde tanto al carácter de alto riesgo del partido como al escenario extraordinario de La Cartuja”, señalaba Toscano al término de la Junta de Seguridad celebrada en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

El dispositivo policial se dividirá en cuatro fases, que comenzarán el sábado y se extenderán hasta horas después de la finalización del partido y los agentes se desplegarán en los puntos calientes donde se prevé la presencia de grupos ultras de ambos equipos.

Además, se reforzará la vigilancia reforzada en los alrededores del estadio, los hoteles de concentración y las rutas para los desplazamientos de los equipos hasta su llegada al recinto. Durante el partido, la Policía Nacional mantendrá un control permanente tanto en el interior como en el exterior del estadio.

El Betis, por su parte, cuenta con 288 vigilantes de seguridad y 169 auxiliares, entre otros, y en el estadio se contará con la presencia de cinco médicos, ocho sanitarios, veinticuatro personas de transporte médico y cuatro ambulancias.