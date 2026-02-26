El jugador del Atlético, de 31 años, "consciente" de que "más pronto que tarde dejará de compensarme" jugar al fútbol

Marcos Llorente avisa en redes sociales de un posible retirada del fútbol "más pronto que tarde". El jugador del Atlético de Madrid, muy activo en redes sociales en los últimos meses en temas relacionados con la salud, ha admitido a través de su cuenta de Instagram el fútbol "no" es salud, sino "rendimiento", y que dará un paso al lado cuando deje de compensarle. Además, ha pedido dos cambios al mundo del balompié para intentar mejorar la calidad de vida.

Con sólo 31 años y contrato con el Atlético hasta junio de 2027, el lateral se ha mostrado sincero con varios seguidores que le han preguntado sobre su estado físico y mental. Una de sus reflexiones más llamativas ha llegado cuando le han preguntado si "el fútbol es salud", a lo que ha respondido con un contundente "No. Es rendimiento. Y rendimiento no es lo mismo que salud".

"Estrés físico extremo, viajes, presión mediática, microlesiones continuas, ritmos circadianos alterados, activación simpática casi permanente... Ni que hablar los que necesitan frecuentemente analgésicos para poder jugar. Esto no está diseñado para optimizar la longevidad. Está diseñado para ganar", explicó.

Marcos Llorente pide dos cambios al mundo del fútbol por salud

Sobre qué cambiaría en el mundo del fútbol, lo tiene claro: "Horarios y cantidad de partidos. Pero esto es una bola de nieve cada más grande, los que quieran aguantar que aguanten y los que no, que se salgan. Al final es poner una balanza y ver si te compensa. Yo soy consciente que algún día (más pronto que tarde) dejará de compensarme", añadió en su publicación, deslizando una probable retirada antes de tiempo.

El jugador del Atlético, además, también dejó varias reflexiones sobre su estilo de vida o sobre varias teorías que se han catalogado como "conspiranoicas", poniendo como ejemplos para defenderse algunas teorías respecto al Covid o incluso al 'caso Epstein'.