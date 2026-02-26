Miguel Casado 26 FEB 2026 - 00:21h.

El francés estaría a punto de cerrar su salida del Atlético de Madrid

Las últimas horas de la actualidad del Atlético de Madrid han estado marcadas por la posible salida de Antonie Griezmann rumbo al Orlando City de la MLS. Y es que si en la previa del partido contra el Brujas Cerezo se mostraba extrañado de los rumores, pues el club no tenía conocimiento de la operación, ahora todo parece haber tomado otro rumbo.

Y es que tal y como ha contado Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER, el francés estaría ahora muy cerca de salir del Metropolitano. "A mí lo que me dicen es que lo tiene hecho y que se va ahora. Yo lo que os digo es que las posibilidades de que salga en este mercado de invierno, podríamos decir, que todavía está abierto en la Major League Soccer de Estados Unidos, son mucho más elevadas de lo que se podría pensar en un principio", aseguraba el periodista.

Según esa información, el '7' rojiblanco lo tendría "hecho" para salir en los próximos días. Todo ello pese a la importancia que ha tenido en el plantel de Simeone esta temporada, "mucha más de la que seguramente pensase hace un tiempo. Su papel y su rol han cambiado, seguramente, con respecto a lo que él tenía en la cabeza cuando empezaba la temporada", reflexionaba Carreño.

La fecha de despedida de Antoine Griezmann del Atleti

El viaje de Griezmann al otro lado del charco para jugar en el Orlando City podría tener los plazos marcados. Y tal y como comento el presentador de ElDesmarque, el partido que serviría como despedida del Atleti y de la afición, y por tanto el último con la elástica colchonera, "sería el partido ante la Real Sociedad".

"Este fin de semana jugaría el Atlético contra el Real Oviedo, en Oviedo. Después jugaría la vuelta de la semifinal de Copa contra el Barça, en Barcelona. Y después, en el Metropolitano, el 7 de marzo, jugaría ese partido contra la Real Sociedad. Curiosamente, otro de sus clubes en España", completaba.