Cerezo se pronuncia sobre las informaciones de la posible salida de Griezmann

Rubén Uría y los rumores de la salida de Griezmann: "Que rebobinen si está avanzado; no es el momento"

Enrique Cerezo habló en la previa del partido contra el Brujas como es habitual en el presidente. Salió a atender a los periodistas a la puerta del restaurante donde se dio cita con la comitiva del club belga. Una de las noticias del día que ha rodeado al Atlético de Madrid es la posible salida de Antoine Griezmann como así lo ha asegurado 'The Athletic'.

El delantero francés podría estar gestionando su marcha al Orlando City según ha desvelado la citada fuente. No es la primera vez que a Griezmann se le relacionad con un equipo de la MLS. Las conversaciones estarían avanzadas. Tiene contrato hasta junio de 2027 y esta temporada sería la última oportunidad para poder hacer caja con él. El problema estaría que el equipo estadounidense le quiere para la ventana de mercado en marzo y esto quizás no estaría en los planes de la institución rojiblanca.

Cerezo y la posible salida de Griezmann

A estas informaciones ha reaccionado Cerezo. "Esta mañana cuando ha saltado la noticia, la verdad es que me ha extrañado. Es un jugador del Atlético de Madrid y queridísimo por esta afición. Es un jugador necesario y ya lo estamos viendo en los últimos partidos. No sabemos nada. Pero lo importante es el partido de esta noche", dijo al respecto.

El presidente no echaba cuenta a que esto saliera justo horas antes de un partido tan importante como el que tienen ante el Brujas. A lo que sí quiso dar importancia fue al encuentro contra el equipo belga. Comentó que para ellos es importante estar en los octavos y si no se juegan la temporada en este encuentro es "algo parecido".

Tienen otro partido decisivo contra el FC Barcelona en la Copa del Rey con el que cuentan con una amplia ventaja (4-0) y cree que será complicado que las dos opciones, contra el Brujas y el equipo culé, se les escape.