Diego Páez de Roque Madrid, 24 FEB 2026 - 11:02h.

Turpin, un viejo conocido en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid disputa esta misma tarde el encuentro de vuelta de los playoffs de la Champions League contra el Club Brujas. Los de Diego Pablo Simeone deberán ganar para clasificarse a los octavos de final después del 3-3 en tierras belgas.

Para el choque europeo, el técnico argentino no podrá contar con Pablo Barrios ni Nico González, ambos lesionados. Además, tendrá que tener mucho cuidado con algunos de sus jugadores, ya que cuenta con varios apercibidos en caso de pasar a los octavos de final.

Ayer se conoció el árbitro que dirigirá el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Brujas. Se trata de Clément Turpin, un viejo conocido por el club madrileño en competiciones europeas.

Quién es Clément Turpin

Los caminos de Clément Turpin y el Atlético de Madrid se han cruzado hasta en 7 ocasiones entre todas las competiciones europeas, repartidas en 5 de Champions League y 2 de Europa League.

Estas dos últimas tuvieron lugar en las temporadas 2011/12 y 2017/18. La primera de ellas fue en la fase de clasificación a la competición contra el Vitoria Guimaraes, donde los rojiblancos se impusieron por 2-0.

La segunda fue en el encuentro de ida de semifinales contra el Arsenal en el Emirates Stadium, donde vivieron un polémico capítulo. El colegiado francés expulsó a los 10 minutos de partido a Sime Vrsaljko por doble amarilla, siendo la primera de ellas muy criticable. Dos minutos después, hizo lo propio con Diego Pablo Simeone.

El resto de ocasiones se han cruzado en la UEFA Champions League. El historial no es muy positivo para los colchoneros, pues suman dos empates, dos derrotas y solo una victoria.

Clément Turpin ha seguido expulsando a jugadores del Atlético de Madrid en estos partidos, como la roja a Yannick Carrasco contra el Oporto (donde también expulsó a Wendell).

Sin embargo, la polémica más comentada ocurrió el año pasado, en el encuentro de ida de octavos de final contra el Real Madrid. El conjunto blanco se llevó el triunfo por 2-1 en el Santiago Bernabéu, con un gol de Brahim Díaz que debió haber sido anulado por fuera de juego posicional de Vinicius Jr. No obstante, el tanto subió al marcador.