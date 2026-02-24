Diego Páez de Roque Madrid, 24 FEB 2026 - 09:18h.

Antoine Griezmann podría estar viviendo sus últimos meses en el Atlético de Madrid

Pocos esperaban el protagonismo que está teniendo Antoine Griezmann esta temporada con el Atlético de Madrid. Algunos incluso pensaban en una venta el pasado verano, pero finalmente renovó hasta 2027.

Aunque la mayoría de los partidos los ha comenzado como suplente, el francés ha impuesto su calidad y ha vuelto a convencer a Simeone para partir de inicio en los encuentros más importantes del año, como los choques de Copa del Rey contra Real Betis y Barcelona y la ida de playoffs de Champions League contra el Brujas.

Estas semanas, en su mejor momento de la temporada y donde el Atlético de Madrid se está jugando los encuentros más decisivos del año, ha surgido el rumor de una posible salida de Antoine Griezmann a la MLS.

The Athletic desveló una importante oferta del Orlando City por los servicios del jugador colchonero. Al equipo estadounidense le gustaría conseguir el fichaje antes de que se cierre la ventana de transferencia allí, vigente hasta el próximo 26 de marzo. Pero todo hace indicar que, en caso de que termine saliendo, se emplazaría al próximo verano.

Rubén Uría y los rumores de la salida de Griezmann

Estos rumores no han gustado a la afición colchonera, pues llegan en el tramo más importante de la temporada del Atlético de Madrid (como ya ha pasado con Julián Álvarez y el Barcelona).

Rubén Uría, en ElDesmarque Madrugada, ha mostrado su descontento. "Si las conversaciones están avanzadas, que rebobinen. Ahora no es el momento", mencionó.

"A mi me parece fenomenal que Antoine Griezmann quiera jugar en la MLS. Sabemos que es su sueño, le gusta mucho Estados Unidos. Es una leyenda del Atlético de Madrid y hay que despedirle con todos los honores. Pero en mitad de temporada...", añadió el periodista.

Roberto Gómez apuntó que "habrá que esperar unos días" recordando el esfuerzo que hizo el año pasado con su renovación. "Es una oferta que se lleva tratando desde hace bastante tiempo. Es el momento inoportuno para que salga".