Simeone responde a Julián Álvarez, Griezmann y Nahuel Molina tras golear al Barça: "Tienen que verlo"

MadridAntoine Griezmann está demostrando a sus 34 años que aún le queda cuerda para rato. Consciente de su rol en este Atlético de Madrid, el histórico atacante ha protagonizado momentos brillantes como la ida de semifinales ante el FC Barcelona y apunta a seguir haciéndolo. No obstante, la competencia cada vez es mayor, y con un Julián Álvarez que acapara todos los focos, el galo está trabajando en su futuro a corto plazo.

El pasado lunes, el campeón del Mundo arrancó el día siendo noticia por su sorprendente cambio de look... y también copó portadas a altas horas de la noche por una información que procedía de los Estados Unidos, concretamente del prestigioso diario The Athletic.

Antoine Griezmann, cerca de irse del Atlético de Madrid

La citada fuente desvela una importante oferta del Orlando City por los servicios del jugador colchonero. La MLS vuelve a tentar a Griezmann, consciente de su pasión por los deportes americanos y su situación contractual. A partir del próximo mes de junio, el delantero afrontará su último curso en el Atlético, por lo que la entidad madrileña está ante una de las últimas oportunidades de hacer caja por él.

Al jugador le agradaría la ida de jugar en el Orlando City y el club de la MLS aprieta para resolver este fichaje en los próximos días. De hecho, las conversaciones estarían en una fase avanzada, pero los tiempos de la operación están a debate.

El deseo del cuadro americano no es otro que conseguir el fichaje de Griezmann antes del cierre de la ventana de transferencias de la MLS, vigente hasta el próximo 26 de marzo. No obstante, dado todo lo que hay en juego en la temporada del Atlético, todo hace indicar que su salida se emplazaría al próximo verano. El sueño americano acecha a Antoine.