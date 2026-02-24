Diego Páez de Roque Madrid, 24 FEB 2026 - 07:49h.

Después del incidente entre Prestianni y Vinicius en el partido de ida de los playoffs de Champions League, la UEFA ha comunicado la sanción al futbolista argentino.

El reencuentro entre ambos futbolistas y el recibimiento del Santiago Bernabéu eran algunos de los puntos más calientes del partido de vuelta. Sin embargo, este no se llegará a dar, pues el organismo europeo ha castigado a Prestianni con un partido.

Esta suspensión ha generado mucha polémica debido a que no hay una prueba clara en la que se aprecie el supuesto insulto racista del jugador del Benfica al brasileño. "Son pruebas testificales, pero no son evidencias", comenzaba diciendo Rubén Uría en ElDesmarque Madrugada, quien no entendía la sanción.

"No sé por qué habrá hecho la UEFA. Hablabais de justicia, yo tengo que decir que esta sanción puede ser necesaria, ¿pero justa? Justa creo que no es", continuó el colaborador de ElDesmarque.

Desarrolló que de lo que sí hay evidencia es de insultos dirigidos a este jugador, pero de lo que no hay evidencia es de este jugador insultando. "El 99,9% de personas pensamos que le insultó de manera cobarde tapándose con la camiseta. Eso es lo que creemos".

Rubén Uría y el gesto de Rüdiger al Atlético

Más adelante, mientras discutían acerca de la sanción a Prestianni, Rubén Uría recordó un feo gesto de Antonio Rüdiger a la afición del Atlético de Madrid que no acarreó sanción alguna.

"Me llama la atención, sé que no es el mismo caso, pero sí el criterio sancionador de UEFA, es que Rüdiger le hiciera este gesto (llevándose la mano al cuello) a una serie de aficionados del Atlético de Madrid y que ni siquiera la UEFA evaluara que se perdiera un partido. Por esto, que no hay una prueba concluyente, resulta que sí sancionan", concluyó.