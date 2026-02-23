La tarde de Rüdiger en el banquillo de El Sadar: Trent y Ferland se parten con él

Celia Pérez 23 FEB 2026 - 22:42h.

El alemán captó la atención con su actitud

Polémica racista con Huijsen en China: el Real Madrid publica un mensaje de disculpas

El Real Madrid cayó este fin de semana en su visita a El Sadar en un partido que ha dejado bastante tocado al cuadro blanco. Las dudas siguen sobrevolando el proyecto de Álvaro Arbeloa tras una tarde en la que el conjunto rojillo venció con un gol en el 90' de Raúl García de Haro, y que dejó entre otros protagonistas a Antonio Rüdiger.

A pesar de que el defensa alemán no participó en el encuentro, las cámaras captaron su particular forma de vivir el partido desde el banquillo. Tal y como han mostrado las imágenes de El Día Después, Rüdiger no pasa desapercibido allá por donde va, ni tampoco cuando le toca cumplir el papel de suplente. Todas las miradas estaban centradas en él mientras comía un huevo cocido sentado en el banquillo y que más tarde decide pasar a Trent Alexander-Arnold y a Ferland Mendy provocando la risa de ambos.

Los laterales recogen el tupper que les pasa Rüdiger y lo colocan en uno de los asientos libres con cierta cara de incredulidad para terminar riendo de la anecdótica situación a pesar de que en un principio tratan de aguantar las risas.

La tarde Rüdiger no queda ahí y es que el defensa sigue dando imágenes de lo más llamativas, como cuando flipa con el paradón de Courtois y con un pequeño pique con la grada a la que le espeta "mira el fútbol mejor". Por último, las cámaras también lo captan justo en el momento del tanto final de Osasuna. Cuando todo parecía decidido, Raúl García de Haro engañó a Trent con un recorte espectacular en una baldosa. El delantero se posicionó el esférico a su pierna más hábil para golpear al palo contrario y anotar el 2-1 para provocar el delirio de la afición local, aunque el línea levanta la bandera y Antonio se parte de risa. Un risa que poco le duró y que terminó siendo el gol de la victoria rojilla.