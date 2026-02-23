Pablo Sánchez 23 FEB 2026 - 14:49h.

Joan Laporta responde tras ser denunciado por un socio: “Al madridismo sociológico no le gusta que sea presidente”

Centra sus miras en el banquillo

La carrera por la presidencia del Barcelona sigue su curso. Joan Laporta y Víctor Font pelean, cada uno con sus armas, para ocupar el mayor cargo del club y convencer a los socios de que cual es el mejor camino para el club, la continuidad o el cambio. En las últimas horas, Laporta inauguró su sede electoral con unas declaraciones que iban en la línea de los que defienden su gestión. Uno de los que elogió su trabajo recientemente fue Santi Cañizares.

El exportero, durante su tertulia en Tiempo de Juego, destacó la labor de Laporta al frente del Barcelona y cuál ha sido, para él, el mayor acierto que ha tenido durante su mandato. Centró las miras en el banquillo y en los dos entrenadores que, en su opinión, han sido los mejores de la historia reciente de la entidad blaugrana.

"No nos vamos a engañar. En la historia reciente del Barcelona ha habido dos grandes entrenadores que son Guardiola y Flick y los ha firmado él. Él ha sido el padrino de ambos. Podrá ser fortuna, podrá ser talento, pero en el Barça son dos figuras importantísimas que han hecho rendir a la plantilla en muchos casos por encima del nivel que tienen", expresó Cañizares con rotundidad.

El plan de fichajes de Laporta

La hoja de ruta de ambos candidatos está marcada y la de Laporta no difiere de la que ha seguido hasta la actualidad. Hace unos días, durante un acto en Mataró, desveló cual iba a ser su plan de fichajes si lograba ganar las elecciones y ser reelegido presidente del Barça.

"Si ganamos las elecciones nuestro proyecto ha sido en todo momento el deportivo, mejorar con el trabajo que ha ido haciendo el director deportivo y todo su equipo. Aquí incluyo también a las personas que dirigen el scouting y el fútbol base del Barça. Cuando necesitamos reforzar una posición miramos en casa y si no está maduro vamos al mercado", explicó.