Saray Calzada 23 FEB 2026 - 10:48h.

Joan Laporta ha sido denunciado ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de blanqueo de capitanes y cobros de comisiones "indebidas"

Vilajoana reconoce contactos para el fichaje de Harry Kane por el Barça: "No sólo él, hay varios"

Compartir







Joan Laporta está en plena campaña electoral. Hace unas horas se conocía que el expresidente del FC Barcelona había sido denunciado ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de blanqueo de capitales y "cobro de comisiones indebidas", según ha desvelado 'El Periódico' tras tener acceso a los documentos. Aseguran que en ellos aparece una serie de operaciones y transacciones económicas en el extranjero. No es el único al que apunta esta denuncia. Rafa Yuste, el actual presidente en funciones, y otros cargos culés como Maria Elena Fort, Eduard Romeu, Ferran Olivé o Josep Cubells aparecen en el escrito.

La denuncia fue presentada de forma telemática el pasado viernes en el juzgado de guarda del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional en Madrid. Tras conocerse esta noticia, Laporta justo ha estado haciendo una entrevista en 'Catalunya Radio' y le han preguntado por ello. "¿La denuncia? Al madridismo sociológico no le gusta nada que sea presidente. Quiero saber quién ha puesto la denuncia para contrarrestarla, calumnias que son absolutamente falsas", dijo al respecto.

La denuncia a Joan Laporta

En los próximos días se sabrá si esta se admite a trámite y por lo tanto ya se abre o no un procedimiento judicial para investigar esta denuncia que cuenta con 38 documentos. En ella se recoge que hay un presunto entramado de sociedades en España, Chipre, Dubái, Croacia y Estonia. Asegura que esto es una "estructura" de "cobro de comisiones indebidas" que se pagan en "jurisdicciones opacas".

"La estructura del circuito de pagos de las comisiones indebidas y la reintroducción de fondos en España radica en países extranjeros y, en la mayoría de los casos, con fiscalidad opaca o no colaborativa", se recoge en la denuncia a la que ha tenido acceso 'El Periódico'.

Joan Laporta ha respondido a esto y a otros acuerdo que ha hecho durante su mandato que han sido algo polémicos como el que hizo con el Congo. "Con la Fundación habrá una actuación como hemos hecho en muchos países africanos. Queremos mejorar la vida de personas que están en situación difícil. Era un contrato de 44 millones, se tenía que hacer. No me arrepiento porque ha ido bien para la economía. Tenemos argumentos para responder a todo"