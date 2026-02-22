Vilajoana reconoce contactos para el fichaje de Harry Kane por el Barça: "No sólo él, hay varios"
El precandidato culé se muestra optimista de cara a las elecciones
El domingo en el Camp Nou, además del triunfo del Barcelona sobre el Levante por 3-0, ha estado marcado por la presencia de los precandidatos a la presidencia culé. La derrota del Real Madrid ha sido uno de los temas estrellas, como ha recordado Joan Laporta, pero también los posibles fichajes como reclamo para las urnas y, ahí, Xavi Vilajoana ha insistido en los contactos para incorporar a Harry Kane.
Hace unos días, el exdirectivo, en la presentación de su candidatura, ya abrió esta posibilidad y ahora ha vuelto a confirmar que se ha movido por el inglés en los micrófonos de ElDesmarque: "Es una posibilidad. Es un posible fichaje como muchos otros y, evidentemente, antes de poder hacer nada, primero hay que llegar a ser presidente. Pero antes hay que informarse, hablar con los respectivos entornos para saber sus intenciones y deseos. Pero no sólo Harry Kane, hay varios".
"Y lo puse en interrogación con toda la intención de mundo porque, si no, podría haber puesto una lista mucho más grande. No se trata de eso, se trata de planificar y tener cartas encima de la mesa para, cuando se dé el momento, si hay que fichar se pueda fichar", explicó Vilajoana.
Xavi Vilajoana también vacila al Real Madrid por el arbitraje
En su stand en los aledaños del Camp Nou, el ingeniero industrial catalán se ha mostrado optimista por este arranque de campaña: "Es el primer paso y estamos muy animados. La gente está respondiendo. Cansado no, estoy con muchísimas ganas. Acaba de empezar esto, así que a a tope. Hoy es un buen día para que el socio sepa que estamos aquí, que falta una semana todavía y que es el momento de que se movilicen. Ya que hay partido y hay muchos que vienen a ver el partido, que lo aprovechen y que se pasen por aquí a firmar".
"Me dicen de todo. La gente, en general, está animada. Creo que la gente tiene muchas más ganas de lo que parece de que haya un cambio y al menos los que se nos acercan van en esa dirección. Esperemos que se pueda corroborar, primero en las firmas y después en el día de las elecciones", deseó Xavi Vilajoana.
Además del Barça, el precandidato también lanzó un dardo al Real Madrid y las quejas por el penalti de Courtois sobre Budimir este sábado en El Sadar: "El Madrid, siempre que pierde es bueno, así que con una sonrisa. Aparte, que sea con penaltis o no... hay tantas veces que caen de un lado que cuando caen del otro como mínimo nos sorprende pero gratamente en este caso".