El Barcelona se impuso 3-0 al Levante y recupera el liderato con una victoria que fue más trabajada de lo que indica el marcador. Marc Bernal y Frenkie De Jong encarrilaron el partido en la primera mitad, pero el Levante llegó a generar dudas hasta que apareció Fermín con un golazo descomunal para sentenciar. No fue una exhibición constante, pero sí un triunfo práctico y efectivo que devuelve al Barça a lo más alto.

Las notas de los jugadores del Barça ante el Levante

Joan García (7,5): Arrancó la tarde salvando un mano a mano clarísimo y sostuvo al equipo cuando el Levante salió mordiendo. Seguro por alto y rápido en las salidas, dio tranquilidad en los peores minutos. Sin él, el guion del partido pudo cambiar muy pronto.

Jules Koundé (6,5): Profundo por banda y participativo en ataque. Generó peligro con sus llegadas y puso centros interesantes, aunque atrás sufrió en algún duelo y cometió una falta innecesaria. Partido completo, con más luces que sombras.

Eric García (7): Asistencia en el 1-0 con un centro raso perfecto para Bernal y muy atento en coberturas, especialmente al cruce cuando el Levante amenazaba. Concentrado y con buena lectura defensiva.

Gerard Martín (6): Rápido al cruce y firme en defensa, aunque vio amarilla y cumplirá ciclo. Correcto en su banda, sin grandes alardes, pero solvente cuando tocó correr hacia atrás.

Joao Cancelo (9): El más inspirado. Generó superioridades, puso centros de muchísimo nivel y participó directamente en el segundo gol con un envío medido. Cuando está así, cambia el ritmo del equipo. Decisivo.

Frenkie de Jong (8): Gol para encarrilar el partido y mucha presencia entre líneas. Apareció sin marca para hacer el 2-0 y dio criterio a la posesión. Partido muy completo.

Marc Bernal (8): Abrió el marcador tirándose al suelo para rematar en el área y fue de lo mejor en el primer tiempo. Robó, condujo y aportó energía hasta que fue sustituido. Gran tarde para el canterano.

Dani Olmo (5): Participativo, pero poco determinante. Le faltó precisión en el último pase y no encontró portería con claridad. Partido correcto sin brillo.

Raphinha (6,5): Incisivo, generó peligro constante y puso centros muy peligrosos. Le faltó algo más de acierto en decisiones puntuales, pero fue un foco ofensivo continuo.

Lamine Yamal (4,5): Muy vigilado y poco determinante. No logró desbordar con claridad, perdió varios balones y cayó en fuera de juego en una acción dentro del área que no tuvo recorrido. Partido flojo.

Robert Lewandowski (4,5): Tuvo ocasiones claras y no estuvo fino. Falló en la definición y no marcó diferencias en el área. Sustituido sin dejar huella relevante. Suspenso leve.

Los suplentes de Hansi Flick

Ferran Torres (5,5): Entró con ganas y movilidad, pero sin impacto directo en el marcador. Correcto en la presión.

Fermín López (9): Reventó el partido. Golazo espectacular con un zurdazo al palo que acabó dentro para cerrar el 3-0 y apagar cualquier intento de reacción del Levante. Energía, personalidad y determinación. El mejor del tramo final.

Pedri (6,5): El Camp Nou lo recibió en pie. Dio pausa y orden en los minutos finales, ayudando a controlar el partido sin sobresaltos.

