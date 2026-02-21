Andrea Esteban 21 FEB 2026 - 16:20h.

Enrique Cerezo negó cualquier movimiento por Julián Álvarez

En la antesala de un nuevo compromiso liguero, el presidente del Atletico de Madrid, Enrique Cerezo, salió al paso de los rumores que sitúan a Julian Alvarez en el foco del debate en Barcelona.

El dirigente rojiblanco, atendiendo a los medios antes del encuentro ante el Espanyol, dejó un mensaje rotundo sobre el delantero argentino: no hay caso.

“Es jugador del Atlético”

Preguntado por las informaciones surgidas en plena actualidad institucional del FC Barcelona, Cerezo fue tajante: “Pueden decir lo que quieran y hablar lo que quieran, pero todo el mundo sabe que Julián Álvarez es un jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid y si es jugador del Atlético de Madrid es porque es jugador del Atlético de Madrid”.

Sin rodeos ni dobles lecturas. El presidente dejó claro que nadie se ha dirigido formalmente al club y que el futbolista sigue plenamente vinculado a la entidad rojiblanca.

Calendario al límite

Más allá del mercado, Cerezo también valoró la carga de partidos que afronta el equipo tras el duelo europeo en Brujas. Apenas 70 horas después, el Atlético volvía a competir, con otro enfrentamiento ante el conjunto belga en el horizonte y un nuevo compromiso liguero poco después. “Son muchos partidos, es poco tiempo, pero el calendario es así y vamos a intentar solucionarlo”.

El mensaje fue de resignación, pero también de confianza en que el equipo responderá en un tramo exigente de la temporada. Con el foco deportivo por un lado y el ruido mediático por otro, el Atlético intenta blindarse. Y desde la presidencia el discurso es firme: Julián Álvarez no se mueve.