La polémica ha obligado a rectificar. Filipe Luis, técnico del Flamengo, ha matizado públicamente sus palabras después de que en rueda de prensa calificara como “caso aislado” el presunto insulto racista sufrido por Vinicius Jr en el partido entre el Benfica y el Real Madrid.

El exlateral brasileño aseguró inicialmente que ese episodio no cambiaba su percepción positiva sobre Argentina, país en el que dijo haberse sentido siempre bien tratado. Sin embargo, sus declaraciones generaron una fuerte reacción en Brasil, donde periodistas y analistas consideraron que estaba minimizando un problema recurrente en el fútbol sudamericano.

La frase que desató la tormenta

Tras la derrota del Flamengo ante Lanús en la ida de la Recopa Sudamericana, Filipe Luís fue preguntado por el incidente en el que Vinicius denunció que Gianluca Prestianni le llamó “mono”. Su respuesta fue clara: “Un caso aislado de estos no influye en nada sobre lo que pienso de este país”.

Aunque también había señalado que era un asunto “delicado”, el término utilizado fue interpretado como una relativización del racismo en el fútbol. En Brasil, varias voces recordaron que no se trata de episodios puntuales, sino de situaciones que se han repetido en distintos estadios y competiciones.

Periodistas como Juca Kfouri o Eric Faria criticaron abiertamente su postura, mientras que la escritora Milly Lacombe fue más allá al subrayar que el racismo es estructural en varias sociedades, incluida la brasileña.

Rectificación pública y apoyo a Vinicius

Ante la oleada de críticas, Filipe Luís difundió un comunicado en el que reforzó su postura y reconoció la sensibilidad del tema. “El racismo es una conducta inaceptable, que debe combatirse y castigarse con firmeza”, dijo.

El técnico admitió que sus palabras pudieron dar lugar a distintas interpretaciones y quiso dejar clara su posición: “Reconozco que mis palabras, dada la extrema sensibilidad del tema, pueden haber dado lugar a diferentes interpretaciones. El racismo es un delito en Brasil y debería ser tratado con el mismo rigor en todos los países”.

Además, expresó su “total apoyo” a Vinicius, futbolista formado en las categorías inferiores del Flamengo.

La controversia pone de relieve cómo el lenguaje utilizado en estos contextos puede amplificar el debate y cómo el racismo en el fútbol sigue siendo un asunto especialmente sensible tanto dentro como fuera del terreno de juego.