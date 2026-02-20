Andrea Esteban 20 FEB 2026 - 14:00h.

Sergio Ramos y José Antonio Noriega protagonizan un cruce público de declaraciones

El nombre de Sergio Ramos vuelve a ocupar titulares en dos frentes distintos. Por un lado, su reciente viaje a Sevilla, donde continúa relacionado con los movimientos accionariales en el entorno del Sevilla FC a través del fondo Five Eleven Capital. Por otro, un cruce público de declaraciones con quien fue su presidente en México, José Antonio Noriega, tras su etapa en CF Monterrey.

Aunque actualmente se encuentra sin equipo tras no renovar con Rayados, el central no ha anunciado su retirada y sigue generando conversación dentro y fuera del terreno de juego.

El origen del conflicto: los Latin Grammy

La polémica estalló después de que Noriega cuestionara públicamente el compromiso del defensa por su presencia en la gala de los Latin Grammy Awards celebrada en Las Vegas el pasado noviembre, en fechas cercanas a un compromiso competitivo relevante para Monterrey.

El dirigente aseguró que el club se enteró cuando el jugador ya tenía el compromiso adquirido y que, aunque no generó un conflicto grave, el momento no fue el más oportuno. Sus declaraciones dejaron entrever cierta incomodidad interna con la decisión.

La respuesta de Ramos: directa y sin filtros

La reacción del ex capitán del Real Madrid no tardó en llegar y lo hizo a través de sus redes sociales. El sevillano fue contundente, negando la versión de su antiguo presidente y asegurando que sí recibió autorización.

“El que me dio permiso fue Tato. Que deje de vender humo y que deje la prensa”, escribió Ramos, elevando el tono del desencuentro. Además, añadió que el permiso también fue concedido a otros futbolistas, aunque según él, eso no trascendió públicamente.

Pese al cruce, el defensa cerró su mensaje deseando lo mejor a Rayados y a su afición, en un intento de separar la institución del enfrentamiento personal.

Mientras tanto, Ramos sigue sin equipo tras rechazar la oferta de renovación del Monterrey, eliminado en semifinales del Apertura 2025. Su nombre continúa vinculado a movimientos empresariales en Sevilla y a posibles nuevos destinos deportivos.

Retirado no está. En silencio, tampoco. Y cuando habla, como ha demostrado esta semana, lo hace sin medias tintas.