El mensaje de Manuel Pellegrini sobre la sanción de Matías Almeyda: "Es lamentable"

Pepe Jiménez Sevilla, 20 FEB 2026 - 13:19h.

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Rayo Vallecano y el chileno, que tendrá como principal novedad al Cucho Hernández, no adelantó demasiado sobre su idea para la cita ante los madrileños, pero dejó un pequeño mensaje para Matías Almeyda.

Cuestionado por la dura sanción recibida por el técnico del Sevilla, Manuel Pellegrini intentó pasar de puntillas, pero sí dejó un pequeño guiño al argentino. "Como colega de profesión, es lamentable que tenga esta cantidad de partidos de suspensión, pero no es mucho más lo que me puedo pronunciar”.

El resto de declaraciones de Manuel Pellegrini

Actualización de la enfermería: "Bellerín, Chimy y Cucho están citados. Amrabat e Isco Alarcón habrá que esperar. Primero tenemos que ver la situación en la que está Amrabat cuando llegue a España. Con Isco, poco a poco, se verá conforme evolucione".

Estilo de juego ante el Rayo Vallecano: "Creo que siempre hemos tenido varias maneras de jugar, pero con la misma idea de base. No es lo mismo jugar de visita esos últimos partidos que jugar en casa teniendo que tener la iniciativa. En lo táctico todo es importante, pero es bueno o malo según el rendimiento de los futbolistas. Ante el Atleti jugamos exactamente igual los dos partidos, no ganó el sistema, sino el rendimiento".

Rotación de porteros: “Mañana veremos quién juega, no hay rotación de tres partidos para cada uno. Veremos en la Liga y en Europa qué elecciones hacemos”.