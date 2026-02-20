Ángel Cotán 20 FEB 2026 - 11:56h.

El Betis, el gran candidato español al goloso premio

Por qué al Betis le interesa (y mucho) que Atlético y Real Madrid ganen en Champions

SevillaEste viernes, San Mamés dará el pistoletazo de salida a una nueva jornada en LALIGA EA Sports. El Celta de Vigo, con un meritorio triunfo, puso fin a los compromisos de los equipos españoles en el viejo continente en una nueva semana de competición. Solo el empate del Atlético de Madrid evitó el pleno nacional en los encuentros de ida de los respectivos playoff, y aunque no participaron, clubes como el Real Betis estuvieron muy pendientes.

La plaza extra para la Champions League no da respiro, o mejor dicho, Alemania. El equipo de Manuel Pellegrini, quinto clasificado con un colchón de seis puntos sobre el RCD Espanyol, es el gran candidato español para disfrutar del premio que recibió el pasado curso el Villarreal CF.

Sin embargo, las cuentas no salen de momento y el escenario debe cambiar mucho para poder acceder a la Liga de Campeones vía LALIGA como quinto clasificado. Con muchos encuentros aún por disputar y representantes vivos, España sigue la pista a dos países.

Así va la clasificación por la plaza extra Champions

Inglaterra está intratable. Los conjuntos ingleses están cuajando un gran curso en Europa y están brindando a la Premier League la posibilidad de contar con un representante extra la próxima temporada. Con sus nueve equipos aún vivos en las competiciones europeas, ocupan la primera posición en esta clasificación con un total de 21.513 puntos.

Unas cifras que prácticamente garantizan el citado premio, pues actualmente cuenta con una ventaja sobre el segundo clasificado de 4.442 puntos. En ese segundo escalón se encuentra Alemania, también con premio e impulsada esta semana gracias a su pleno de victorias (Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Stuttgart).

Y aunque España no tira ni mucho menos la toalla, los germanos prácticamente se han ido a una distancia de mil puntos (915). Además, el tercer clasificado actualmente es Portugal, por lo que es obligatorio subir dos puestos para amarrar la quinta plaza Champions. Y todo ello sin descartar a Italia, actualmente en el quinto puesto a 85 puntos de distancia de España.