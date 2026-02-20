Pepe Jiménez Sevilla, 20 FEB 2026 - 12:40h.

El comunicado del Sevilla FC tras la sanción de Almeyda: "Haremos uso de todas nuestras herramientas"

Matías Almeyda atendió a los medios de comunicación tras conocer su sanción

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Getafe y aunque el argentino intentó medirse al máximo, como no podía ser de otra manera, su rueda de prensa estuvo marcada por la dura sanción que recibió hace apenas unos días.

"La semana ha sido un poquito diferente, tenía que esperar a lo que sucediese. En lo que respecta al fútbol, normal, pensando en el rival, normal", comentaba el argentino al ser cuestionado por la sanción.

En este sentido, el argentino añadió que "ya hablé después del partido, remarqué cada punto, lo que iba a suceder y el arrepentimiento mío tras la expulsión. Considero que es una injusticia, nada avala la reacción de las personas, pero se podría haber evitado. Si son 7 o 16 como querían muchos, no depende mí. Me enfoco solo en lo deportivo, soportando lo otro, que creo que es injusto. He pedido disculpas, pero tanto para abajo... lo acepto, nada más. Lo que salga de mi boca, está totalmente pensado, no sale de mi boca, sale de mi corazón. Todos nos equivocamos, pero no hay insultos, lo remarco. Una cosa es protestar y otra es el insulto. Los hechos lo avalan".

El entrenador, que iba hablando poco a poco, insistía en que "no considero que el arbitraje esté en mi contra, porque sería creerme demasiado importante. Pido disculpas, pero también las acepto. Por ahora, pedí disculpas yo".

"Antes de los torneos, ellos vienen a hablar, nuevas reglas... todo se debe cumplir, ya cuando nos pasamos de las reglas, está que te juzgan. No hay defensa, hay una parte que se debe corregir, la parte de poder hacer un descargo ante un tribunal, pero lo digo por el bien del fútbol. Esto no le hace bien al fútbol, pero soy de los que intenta hablar y a veces eso molesta. Somos parte de este juego, creo que debería existir un diálogo más fluido. Tengo que aceptar lo que pasó, lo acepto injustamente. ¿Pago yo? No pasa nada, no cambia mi manera de pensar, conozco mis valores y desde ahí nace el resto", añadía posteriormente.

El resto de palabras de Matías Almeyda

El apoyo de la afición: "La afición, siempre lo remarco, cómo está siempre, cómo desde su lugar apoya incluso ante la protesta. El equipo a veces no le da lo que queremos todo. Encuentran un momento de unión y esto es lo que va a sacar la situación adelante".

El Sevilla, ante otra final: "Si tengo que pensar que todos los partidos los vamos a perder, no estoy aquí. Pensamos en positivo, deseando que las cosas salgan bien. Nosotros jugamos el primer partido en Portugal, desde ahí empecé a ver que todo iban a ser finales. Son todas finales, ningún partido me modifica"

Análisis del Getafe: "Son pocos equipos los que coinciden en algo, todos tienen sus formas, todas válidas. Nosotros tenemos la nuestra, pero sabemos que es uno de los rivales duros. Es un rival que no concede espacios, que está organizado, ordenado... vamos planificando el partido para intentar sumar puntos".

Apercibidos antes del derbi: "Estamos pensándolo, nos quedan dos días más".

Sus ayudantes sin él en el campo: "El que toma las decisiones soy yo, aunque yo esté fuera. Javi estará en el campo, le he conocido este año, confío en él, tiene capacidad y esto es trabajo de equipo. Me tocará estar fuera, le verán con corbata, tiene que mostrarse, pero nosotros, desde algún lugar, le daremos información que, muchas veces, son pocas. Estaremos en plena comunicación".

La vuelta de Adnan Januzaj: "Januzaj está en el grupo que viajará, a medida que pasan los días se siente mejor, pero después de tanto tiempo, jugar de arranque, no lo contemplo".

¿Dónde verá los partidos en esta sanción?: "Buscaré un sitio con tranquilidad. Confío en Javi y en los jugadores plenamente. Tendré mis minutos en el descanso y yo no soy tan importante. Me hicieron hasta guardia para grabarme. Me causó dolor esto, me dio tristeza, pero son las reglas".

La reflexión tras su expulsión: "Mi reflexión es que es una injusticia total. Pago con la fecha, pero no acepto. Esto no modifica mi pensamiento. Mi reclamo en el terreno de juego es porque pido lo mismo que ahora, la razón por la que fui expulsado. El resto es más fácil de juzgarme. He escuchado algunas locuras que han dicho. He escuchado cosas fuera de lugar. Todavía no han conocido a un tipo que les habla sin casette. Hablo y me equivoco, pero de ahí a cosas que han dicho... he escuchado a exarbitros hablar con coherencia. He escuchado a gente que ha hablado, sin amistad conmigo, pero sí un lado humano y desde un lugar que vieron lo que pasó. ¿Qué reflexión hago? No me gusta verme así, creo que lograron lo que querían, que era sacarme de foco. Yo no hice nada para ser expulsado. Está bien que algún día alguien diga que se equivocó. Me equivoqué post roja. ¿Ustedes se hubiesen ido? Si esto que sucedió en este partido, sucede en la plaza, ustedes que me conocen desde hace ocho meses, está el mismo árbitro y la misma situación. ¿Ustedes consideran que haría lo mismo? Yo hubiese actuado de la misma manera, porque fue preguntar, con las manos atrás. Un hombre con las manos atrás es un hombre indefenso. Un hombre que toca y empuja, es el que busca. Yo me paré y pregunté. Yo siempre hubiese actuado igual. Considero que es injusto, querían 18.000 partidos. No importa, hasta que la gente del club decida que debo estar, estaré con más ganas, porque le agarro más amor al club, más pasión a los que pagan la entrada. Desde ahora en adelante, no hablaré nunca con un árbitro, ni para bien, ni para mal. No considero que sea la manera, pero no puedo. Otros por ahí sí, pero yo no. Me pondré un cubrebocas. Busquen un insulto mío".

¿Espera disculpas del árbitro?: "No, no, digo que a veces, lo público hay que ver si es realmente de corazón. Yo no hago nada para quedar bien. Si pido disculpas, es porque lo siento. Acepto disculpas siempre, no pasa nada, estamos a 70000 revoluciones. Algún día, por ahí, sucede. Sería más humano de parte de todos. El conocimiento, entre todos, es cada vez mejor".

Las jugadas polémicas del Sevilla: "El árbitro se puede equivocar. Acepto que se equivoquen y nosotros no tenemos que pensar en los árbitros.