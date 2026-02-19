Pepe Jiménez Sevilla, 19 FEB 2026 - 17:52h.

Cuándo podrá contar el Sevilla con Almeyda, Jordán y Juanlu y qué partidos se pierden

Matías Almeyda hablará por primera vez tras conocer su sanción

Llega el turno de Matías Almeyda. El entrenador del Sevilla atenderá a los medios de comunicación este viernes, tras la sesión matinal, por primera vez desde que se conoció la durísima sanción que ha recibido tras lo ocurrido ante el Deportivo Alavés.

De sangre caliente, Matías Almeyda ha ido regulando sus declaraciones cuestión pasaban las semanas y son varias las ocasiones en las que el técnico ha preferido no dar su opinión para evitar polémicas. Este viernes, tras la dura sanción que le dejará lejos de su equipo, en principio, siete jornadas, el argentino será cuestionado por ello y habrá que ver su reacción.

Desde el club intentarán mediar e intentar medir muchísimo todo tipo de declaraciones, ya que cualquier palabra podría jugar en su contra, pero por todos es sabido que, una vez que coja el micrófono, el único que puede ser dueño del diálogo es el propio entrenador.

Cabe recordar que el argentino ya pidió disculpas por sus hechos tras ver la tarjeta roja, pero ahora podría buscar algún tipo de explicación o comparación para entender -o no- la durísima sanción impuesta sobre su figura.

¿Cuándo volverá Matías Almeyda?

Desde Nervión ya advierten que el Sevilla FC agotará todas las vías legales para reducir la sanción pero si la RFEF no atiende esas alegaciones, Matías Almeyda estaría dos meses fuera. Se perdería los partidos contra Getafe, Real Betis, Rayo Vallecano, FC Barcelona, Valencia, Real Oviedo y Atlético de Madrid y no regresaría hasta el 22 de abril, contra el Levante, correspondiente a la jornada 32.

De confirmarse, el entrenador únicamente podría dirigir desde el banquillo los últimos siete partidos de la temporada, justo cuando el curso se empina. Así, volvería en la visita al Levante, después del parón de abril, y estaría frente a Osasuna, Real Sociedad, Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo.