Álvaro Borrego 19 FEB 2026 - 12:48h.

El chileno termina contrato en junio y Brasil podría ser su destino

La renovación automática de Azpilicueta pende de un hilo

Alexis Sánchez podría estar viviendo sus últimos meses en Nervión. El chileno llegó en verano como agente libre, después de rescindir su contrato con el Udinese, y firmó por un año, hasta junio de 2026. A las puertas de cumplir 38 años, y sin apenas visos de continuidad, siendo casi la cuarta o incluso quinta opción en ataque para el entrenador, la lógica dice que se marchará del Sevilla FC en junio, salvo que llegue una mejoría que se antoja cuando menos compleja de ver. En invierno ya hubo cantos de sirena e incluso se llegó a rumorear sobre una posible salida, pero el niño maravilla emplazó su decisión al próximo verano, donde parece que tomará la decisión de regresar a su continente.

Mucho se ha hablado durante estas semanas sobre el interés del Inter de Porto Alegre, uno de los principales postores para hacerse con sus servicios, e incluso desde su país señalan que ya tendría un preacuerdo para incorporarse el próximo verano. Sea como fuere, lo que parece claro es que Alexis Sánchez no continuará en el Sevilla FC, que con una situación más desahogada deberá volver al mercado en busca de un perfil ofensivo.

Alexis Sánchez cayó de pie en Sevilla y por momentos ofreció una gran versión, con dos goles y una asistencia en cinco partidos. A partir de ahí llegaron las molestias musculares y fue desapareciendo de las alineaciones. Tanto que en los últimos cuatro meses apenas ha sido titular en tres ocasiones y no ve portería desde el pasado 10 de octubre. La llegada de Maupay le ha convertido en la cuarta o incluso quinta opción para Matías Almeyda, quien además de a Akor Adams o Isaac Romero ha probado también ahí a Peque.

El chileno no es el único que termina contrato en junio. La vinculación de otros como Nemanja Gudelj, Januzaj o Azpilicueta también expira en junio, siendo este último el único con algunas opciones de extender su compromiso con la entidad, que además también deberá decidir qué hacer con los cedidos Vlachodimos, Maupay y Batista Mendy.