Álvaro Borrego 19 FEB 2026 - 16:48h.

El club hispalense ingresaría entre 2.5 y 3 millones de euros

Alexis Ciria está levantando pasiones en el Real Madrid. El centrocampista abandonó el Sevilla FC durante el pasado mercado invernal para incorporarse a las categorías inferiores del conjunto merengue, incorporándose a las filas del Juvenil A de División de Honor. Su irrupción fue meteórica, pues un gol suyo metió a su equipo en los cuartos de final de la Copa del Rey de la categoría. Esa actuación le valió para ganar peso en la Youth League e incluso ya ha debutado con el 'C' en Segunda Federación. Todo un premio para el pacense, que con 18 años apunta a seguir derribando puertas en una de las plazas más complejas del planeta fútbol.

Su renovación con el Sevilla FC, con el que tenía contrato hasta 2027, se enquistó, no hubo entendimiento y a partir de ahí se aceleraron las negociaciones. A pesar de su prematura salida del club, la entidad hispalense se guardó las espaldas pensando en el futuro, incluyendo algunas cláusulas que podrían dejar plusvalías en Nervión.

Una de las más jugosas se alcanzaría si termina dando el salto a la élite. Según apuntaban los compañeros de Canal Sur Radio, si Alexis Ciria debuta con el primer equipo del Real Madrid el Sevilla FC podría ingresar entre 2.5 y 3 millones de euros. Cantidad nada desdeñable y mucho menos descabellada, sobre todo por la proyección que está ofreciendo el internacional sub18 por España.

Alexis Ciria llegó a la cantera sevillista con tan solo once años y procedente del Flecha Negra, un club histórico del fútbol base de Badajoz que entre otros ha sacado a Assane Diao, Javi Galán o Fernando Pacheco. El habilidoso delantero tenía contrato hasta junio de 2027 y esta temporada ha participado en nueve encuentros con el Sevilla Atlético, además de jugarlo prácticamente todo con la selección española sub18. Se da la curiosidad que el Real Madrid ya se fijó en él en durante su etapa de infantiles, aunque no fue hasta el pasado mes de enero cuando se materializó su salida, fruto de unas negociaciones que se extendieron durante varias semanas.

Llamó poderosamente la atención su progresión en el club, pues pasó del Cadete A a entrenar con el primer equipo en tan solo unos meses. Un futbolista versátil, que puede jugar en los dos perfiles o como segundo delantero; también es atrevido, descarado y con muchísimo talento.