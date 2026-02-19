La historia de Renzo Saravia: de anular a Neymar con Argentina a la muerte de su hermano

Conocemos un poco más la vida y la trayectoria del nuevo fichaje del Valencia CF

Renzo Saravia será refuerzo del Valencia CF como agente libre para cubrir la baja de larga duración de Dimitri Foulquier, que tendrá como mínimo cuatro meses de recuperación. El contrato del defensor argentino será hasta el 30 de junio, fin de la temporada europea.

El lateral derecho nació en Villa de María, Córdoba, el 16 de junio de 1993. Integra una familia humilde de seis hermanos, en la que falta Emanuel, a quien perdió por un accidente en un caballo y lleva tatuado en su brazo. Desde chiquito, se formó como futbolista en las categorías inferiores de Instituto hasta los 15 años. Luego, pasó a préstamo a Belgrano, donde debutó como profesional en febrero de 2013, con 19 años. Tras 79 partidos, recaló en Racing Club en el 2017 a préstamo durante dos años. Luego, volvió a Belgrano previo de dar el salto en 2019 al Oporto para llevar a cabo su primera experiencia europea.

Sin embargo, en Portugal no tuvo suerte. Jugó seis partidos, y medio año después, se marchó cedido al fútbol brasileño para vestir la casaca del Inter de Porto Alegre durante dos años. Luego, se fue libre al Botafogo de la misma ligar y de ahí al Atlético Mineiro, club en el que ha encontró su mayor regularidad durante tres años, en donde disputó 129 encuentros, hasta quedar libre al inicio de este 2026, por decisión de Jorge Sampaoli.

Saravia, de 32 años, es un lateral derecho de recorrido, de ida y vuelta, intenso y con experiencia, aunque con la necesidad de demostrar su nivel defensivo tras su paso por el fútbol brasileño. Tiene mucha vocación ofensiva y un enorme despliegue físico, con llegada al área rival y dispone de buena pegada para enviar centros a la carrera. No tiene mucho gol, pero sí asistencias para que sus compañeros conviertan.

El argentino mostró su mejor versión en Racing. Disputó 50 partidos, no marcó goles, pero fue campeón en la Primera División de 2019. Luego, al año siguiente se fue al Porto, en donde se consagró en la Copa Portugal. Su buen andar en La Academia, lo derivó a la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni, con la que ha llegado a disputar nueve cotejos, incluyendo la Copa América de 2019 en la que la 'Albiceleste' acabó en la tercera posición.

El motivo por el que fue citado por primera vez con Argentina

En septiembre de 2018, su llamado al seleccionado de Scaloni se dio de manera fortuita. La fractura de Gabriel Mercado en su brazo obligó a una convocatoria de apuro. El entrenador argentino, que se preparaba para la gira debut ante Guatemala y Colombia, pensó en Saravia, quien ni en sus sueños más optimistas se imaginó que iba a ser titular contra los centroamericanos en el debut del ciclo.

Luego, le tocó el clásico contra Brasil, que terminó en derrota por 1-0. Y otros 90 minutos frente a México en noviembre de ese año.

El día que Saravia anuló a Neymar.

En octubre de 2018, la Selección Argentina perdió contra Brasil en un amistoso en Arabia Saudita. Saravia fue titular como lateral por derecha y uno de los argentinos que sobresalió. Resulta que tuvo la difícil misión de marcar a Neymar, en su momento la estrella de París Saint-Germain, y lo terminó anulando por la fuerte marca que le hizo. El defensor logró controlarlo en casi todas las subidas, lo que provocó que Ney no toque la pelota. Tuvo quites muy limpios, sin convertir faltas y se transformó en la figura del partido.

“Me sentí cómodo marcando a Neymar. Sabía que me tenía que jugar la vida. Estoy muy feliz”, contó el propio Renzo en su momento. Ese día, se ganó la consideración de Scaloni para que lo siga convocando e integró el plantel argentino que disputó la Copa América 2019. Luego, perdió terreno en la Albiceleste porque competía con Gonzalo Montiel y Nahuel Molina Lucero, quienes se consagraron campeones en el Mundial de Qatar 2022.

El Valencia necesita un lateral urgente ante las lesiones y Saravia es la mejor opción, aunque llega con muy poco rodaje, ya que su último encuentro fue el pasado 7 de diciembre. Tuvo propuestas de Independiente de Avellaneda, de la MLS de los Estados Unidos, del fútbol de Qatar y también de otros clubes brasileros, pero decidió volver a Europa y jugar por primera vez en LaLiga.