18 FEB 2026 - 11:20h.

El Valencia CF y Cristian Rivero acuerdan su renovación: todos los datos

ValenciaEl Valencia CF acaba de anunciar la renovación oficial de Cristian Rivero hasta 2027. El guardameta de Gandía (21/03/1998) amplía una temporada más su compromiso con el Valencia, al que llegó a los 10 años de edad. Formado en la Academia VCF, debutó en la élite con el primer equipo el 16 de diciembre de 2020 frente al Terrassa FC en partido de la Copa del Rey. A lo largo de las últimas temporadas, Cristian Rivero ha jugado cedido en el AD Alcorcón y Albacete Balompié y se ha consolidado en la dinámica del primer equipo, aportando trabajo y competitividad en cada sesión de entrenamiento para contribuir a la mejora diaria de la portería del Valencia CF.

El rol de Cristian Rivero

El Valencia CF renueva a Cristian Rivero hasta 2027. El guardameta de Gandía sabe su papel en la plantilla y así lo reconocía en VCFMedia tras su renovación hasta 2027. El portero valencianista se muestra muy contento de poder seguir con su sueño de defender el escudo del Valencia CF. “Estoy muy contento. Es una muestra de confianza. El Valencia CF es mi casa desde los 10 años que estoy aquí. Sé lo que es representar a este Club y la camiseta que llevamos. Mi sueño siempre ha sido ser jugador del Valencia CF. Desde pequeño me lo han inculcado. Lo tenía claro, siempre he querido defender la portería del Valencia CF”.

Además ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Qué rol desempeña en el equipo?

“Ahora, tengo un rol de que estén todos ‘enchufados’ y de sumar, tanto dentro como fuera del terreno de juego y estoy contento”.

¿Cuál es el reto colectivo?

“La plantilla lo sabe. Tenemos muchas ganas de revertir la situación y estamos trabajando para ello”.

¿Un mensaje para la afición sobre la situación actual?

“Que confíen en nosotros, juntos lo podemos sacar hacia delante”.