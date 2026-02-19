Alberto Cercós García 19 FEB 2026 - 14:05h.

El AMR26 dice basta en el mejor momento de Fernando Alonso en pista: llevaba 68 vueltas

La estadística de Adrian Newey que permite soñar a Fernando Alonso

Como si de un jarro de agua fría se tratara, termina -salvo sorpresa mayúscula- el día para Fernando Alonso. En lo que estaba siendo el mejor momento del piloto asturiano al volante del AMR26, éste ha dicho basta. Tras 68 vueltas en lo que llevaba de jornada, Alonso estaba enlazando giros y giros, concretamente sumaba 26 en ese preciso stint. Parecía una especie de simulación de carrera, con 'pit-stop' incluido, tal y como otros equipos han hecho durante estos días en Baréin. Alonso incluso estaba mejorando sus prestaciones, llevando al límite el monoplaza. Sin embargo, el motor ha dicho basta. Escucharlo en la señal 'on-board' del AMR26 es terrorífico... y crea un nuevo mal presagio con Honda. El problema no se sabe cuál ha sido, y es que Alonso ha perdido potencia cuando empezaba una vuelta. Sin poder maniobrar o llegar por su propio pie al box de Aston Martin, el español ha abandonado el AMR26 con cara de pocos amigos. En un día donde empezaba a verse un síntoma positivo, la cruda realidad hace de nuevo acto de presencia.

La hoja de ruta de Aston Martin en pretemporada es muy preocupante. Porque a los problemas ya conocidos en la unidad de potencia, el lastre del motor y la caja de cambio, parece que van apareciendo diferentes anomalías que no dejan trabajar en paz al equipo. En un día perfectamente planificado para Fernando Alonso, con especificaciones concretas para la mañana y otros objetivos para la tarde, la sensación vuelve a ser la misma: de pesimismo. Si el miércoles era Lance Stroll quien dejaba el AMR26 en la grava por un error; hoy es el AMR26 quien deja tirado a Alonso en el momento más importante del día. El español, en plena simulación de carrera y mejorando sus sensaciones al volante, termina con cara de circunstancias al ver que Honda es incapaz de dar con la tecla en el motor. Un motor que ha dicho basta; que se ha roto y que ha dejado un sonido para el recuerdo.

Lo próximo de Fernando Alonso ya es Australia

Para colmo, la pretemporada de Fernando Alonso ha llegado a su fin. Sin saber con exactitud qué le ha pasado al AMR26 y al motor Honda, todo hace indicar que no podrá volver a salir a pista en lo que queda de jornada. Eso significa que la próxima vez que el piloto español se suba al monoplaza será en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia.

Este viernes Lance Stroll tendrá el último cartucho antes de Melbourne para sacar más conclusiones del AMR26. El canadiense tiene toda la última jornada de test para él y ahora, tras ver a Alonso no poder terminar la faena, la presión que tiene es aún mayor.